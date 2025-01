Σοκ στη Φλόριντα: Εντοπίστηκαν δύο πτώματα σε σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους

Το αεροσκάφος είχε φτάσει στο αεροδρόμιο λίγο μετά τις 11 το βράδυ από το διεθνές αεροδρόμιο JFKτης Νέας Υόρκης.

«Αυτή τη στιγμή, οι ταυτότητες των ατόμων και οι συνθήκες γύρω από τον τρόπο με τον οποίο είχαν πρόσβαση στο αεροσκάφος παραμένουν υπό διερεύνηση», ανέφερε σε δήλωσή της JetBlue.

«Πρόκειται για μια σπαρακτική συνθήκη και δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε στενά με τις αρχές για να υποστηρίξουμε τις προσπάθειές τους να καταλάβουν πώς συνέβη αυτό», πρόσθεσε η αεροπορική εταιρεία.

Οι διασώστες κήρυξαν και τους δύο νεκρούς επί τόπου στο σημείο, ανακοίνωσε την Τρίτη το γραφείο του σερίφη της κομητείας Broward. Πρόσθεσε πως το περιστατικό ερευνούν οι μονάδες ανθρωποκτονιών και εγκλημάτων κατά ζωής.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών σε δήλωσή του ανέφερε πως φαίνεται ότι δεν υπήρξε «καμία ανάμειξη του πληρώματος της πτήσης ή κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία του αεροσκάφους».

