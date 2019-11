Σοκ στη Σαουδική Αραβία: Άνδρας μαχαίρωσε και τραυμάτισε τρεις ηθοποιούς κατά τη διάρκεια παράστασης

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, η αυθεντικότητα του οποίου δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί, δείχνει ανθρώπους να φεύγουν τρέχοντας από το πάρκο, το οποίο εκκενώθηκε. Σε άλλο βίντεο που μετέδωσε μέσω του Twitter το τηλεοπτικό κανάλι διακρίνεται ένας άνδρας να ορμά στη σκηνή και κατόπιν να πέφτει στο έδαφος, καθώς κάποιος άλλος τον καταδίωκε.

Η παράσταση αυτή δινόταν στο πλαίσιο του διμηνιαίου φεστιβάλ "Εποχή του Ριάντ" που οργανώθηκε στην προσπάθεια της σαουδαραβικής κυβέρνησης για "άνοιγμα" στη σαουδαραβική κοινωνία με την προώθηση ψυχαγωγικών θεαμάτων που μέχρι πρότινος απαγορεύονταν στο συντηρητικό σουνιτικό βασίλειο.

#BREAKING: Riyadh police arrested an #Arab resident in possession of a knife after he stabbed two men and a woman who were members of a theatrical group. pic.twitter.com/ULbWsj3SlF