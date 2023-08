Σοκ στην Αυστραλία: Λείψανα γυναίκας εντοπίστηκαν μέσα σε τσιμεντένιο τοίχο - Το θύμα ήταν νεκρό για πάνω από μια δεκαετία

Χρειάστηκαν οκτώ μήνες για να επιβεβαιώσουν οι αρχές την ταυτότητα της Γκλόβερ χρησιμοποιώντας το DNA και εθνικές βάσεις δεδομένων, δήλωσε ο επιθεωρητής Andrew Massingham στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι ο θάνατός της αντιμετωπίζεται ως έρευνα ανθρωποκτονίας.

Australian police investigating the suspected murder of a woman whose remains were found inside a concrete wall last year say they have identified the victim and believe she was killed more than a decade ago https://t.co/keb4Ub9GGm