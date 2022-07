Σοκ στην Ιαπωνία: Πυροβόλησαν τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Αμπε ενώ έδινε ομιλία - ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, 67 ετών, ο οποίος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο αφού τραυματίστηκε από σφαίρες κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ) στη Νάρα, δεν παρουσιάζει καμία ζωτική ένδειξη, σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην πυροσβεστική στην περιοχή, «ο πρώην πρωθυπουργός Άμπε μοιάζει να βρίσκεται σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής», μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, χρησιμοποιώντας την ορολογία των ιαπωνικών αρχών όταν ο θάνατος κάποιου μένει απλά να διαπιστωθεί από ιατροδικαστικό.

Ούτε η αστυνομία, ούτε η πυροσβεστική ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν επίσημα την πληροφορία αυτή όταν επικοινώνησε μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πρώην πρωθυπουργός Άμπε κατέρρευσε αιμορραγώντας εν μέσω της προεκλογικής ομιλίας που εκφωνούσε. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο πυροβολισμούς, που χτύπησαν στο στήθος και στον λαιμό τον βετεράνο της ιαπωνικής πολιτικής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, ο δράστης της επίθεσης εναντίον του εθνικιστή πρώην πρωθυπουργού συνελήφθη και το όπλο που χρησιμοποίησε κατασχέθηκε. Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 42 ετών, κατά την ίδια πηγή.

Ο πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα ανέστειλε την προεκλογική εκστρατεία του, είναι καθ’ οδόν προς το Τόκιο

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ο Φουμίο Κισίντα, επιστρέφει εσπευσμένα στην πρωτεύουσα της χώρας, το Τόκιο, διακόπτοντας την προεκλογική του εκστρατεία, μετά την επίθεση ενόπλου εναντίον του προκατόχου του - νυν βουλευτή του κόμματός του - Σίνζο Άμπε, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.