Σοκ στην Ισπανία: Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σκέφτεται να παραιτηθεί

«Χρειάζομαι να σταματήσω και να σκεφτώ» προκειμένου να αποφασίσει όπως αναφέρει, «εάν πρέπει να συνεχίσω ως επικεφαλής της κυβέρνησης ή να αποποιηθώ αυτήν την τιμή», γράφει ο Σάντσεθ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός προτίθεται να ανακοινώσει την απόφασή του την Δευτέρα και μέχρι τότε θα διακόψει τις δραστηριότητές του.

