Σοκ στην Μάντσεστερ Σίτι: Οπαδός της ομάδας «έφυγε» από την ζωή στο ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ

Η ανακοίνωση της Μάνστεστερ Σίτι:

«Η Μάντσεστερ Σίτι είναι ενήμερη για την τραγική είδηση ότι ένας οπαδός μας έφυγε από τη ζωή μετά από ένα ιατρικό περιστατικό στο χθεσινό ματς. Οι σκέψεις όλων στο σύλλογο βρίσκονται στην οικογένεια και τους φίλους τους σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή».

Manchester City are aware of the tragic news that one of our supporters passed away following a medical incident at yesterday's match.

The thoughts of everyone at the Club are with their family and friends at this incredibly difficult time.