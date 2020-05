Σοκ στις ΗΠΑ από τη δολοφονία Αφροαμερικανού που έκανε τζόκινγκ - Συνελήφθησαν πατέρας και γιος

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ: CBS

Ο φόνος μαγνητοσκοπήθηκε με κινητό τηλέφωνο από μάρτυρα, που δεν έχει κατονομαστεί, καθώς πλησίαζε τον τόπο του εγκλήματος με αυτοκίνητο. Το βίντεο, διάρκειας 28 δευτερολέπτων, διαδόθηκε ευρύτατα τις τελευταίες ημέρες και το περιεχόμενό του, που δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το τι συνέβη, προκάλεσε αγανάκτηση διότι η αστυνομία και η εισαγγελία δεν ανέλαβαν δράση, δεν συνέλαβαν τους ΜακΜάικλ.

Ο εισαγγελέας ο οποίος ορίστηκε να χειριστεί την υπόθεση — που πήρε τεράστια δημοσιότητα — αφού άλλοι δύο εισαγγελικοί λειτουργοί προτίμησαν να αυτοεξαιρεθούν, είπε την Τετάρτη ότι θα ζητούσε να σχηματιστεί σώμα ενόρκων για να εξετάσει τις κατηγορίες σε βάρος των δύο λευκών. Όμως η σύλληψη και η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος των δύο ανδρών χθες καθιστούν αχρείαστη τη διαδικασία αυτή.

Πολιτικοί, αστέρες του αθλητισμού, διασημότητες και απλοί χρήστες του Διαδικτύου απαιτούσαν χθες να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι δύο άνδρες για τη δολοφονία του 25χρονου Αμάντ.

Στο βίντεο που καταγράφει τη δολοφονία, ο Αμάντ Άρμπερι εικονίζεται καθώς τρέχει κατά μήκος ενός δρόμου στο Μπράνσγουικ. Ενώ αλλάζει κατεύθυνση για να αποφύγει ανοιχτό ημιφορτηγό, στην καρότσα του οποίου στέκει όρθιος ένας άνδρας, τον σταματάει ένας δεύτερος και τον αρπάζει. Ο Αμάντ προσπαθεί να τον απωθήσει. Ακούγεται ένας πυροβολισμός. Κατόπιν ένας δεύτερος.

Ο Γκρέγκορι ΜακΜάικλ, 64 ετών, και ο γιος του Τράβις, 34, συνελήφθησαν χθες Πέμπτη στην πολιτεία Τζόρτζια και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, μετά τον θάνατο άοπλου μαύρου νεαρού που απλώς γυμναζόταν, έκανε τζόγκινγκ, υπόθεση που προκάλεσε εκδηλώσεις οργής και αγανάκτησης από την κοινότητα και υπερασπιστές των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στις ΗΠΑ.

Το βίντεο που δημοσίευσε το CBS

New video has emerged showing the fatal shooting of an unarmed black man, named Ahmaud Arbery, who was chased down and killed in Georgia while his family says he was out for a jog https://t.co/lsbGTfmaxXpic.twitter.com/XVgFcYaord