Σοκ στις ΗΠΑ: Δολοφονήθηκε ο πρώην οδηγός της NASCAR Bobby East

Σύμφωνα με την ABC7 Eyewitness News, ο βετεράνος οδηγός άφησε την τελευταία του πνοή καθώς μεταφερόταν στο νοσοκομείο.

#BREAKING NEWS: Former NASCAR driver Bobby East was identified as the victim of a fatal stabbing earlier this week at a gas station in Westminster, according to police. https://t.co/g95nuf9j1I