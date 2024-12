Σοκ στις ΗΠΑ: Νεκρός από πυροβολισμούς ο CEO της μεγαλύτερης ασφαλιστικής για την υγεία

Όταν οι αστυνομικοί τον βρήκαν, ήταν αναίσθητος και αμέσως μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, χωρίς προς το παρόν να έχει αποκαλυφθεί το κίνητρο της επίθεσης.

BREAKING: The CEO of UnitedHealthcare was fatally shot outside of the Hilton hotel in New York City on Wednesday morning, a person familiar with the matter tells @CNBC. https://t.co/mbXPkouoTR