Σοκ στις ΗΠΑ: Σερίφης πυροβόλησε και σκότωσε δικαστή στο γραφείο του

«Αστυνομικοί και σχετικά εγκληματολογικά συνεργεία ανταποκρίθηκαν στο σχετικό σήμα, βρέθηκαν στο σημείο και εντόπισαν τον περιφερειακό δικαστή Κέβιν Μάλινς με πολλά τραύματα από πυροβολισμούς. Αν και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ο δικαστής κατέληξε», είπε ο Γκάιχαρτ.

Ο Στάινς συνελήφθη στο σημείο χωρίς να φέρει αντίσταση, μετά την άφιξη των αστυνομικών, είπε η αστυνομία. Του έχει απαγγελθεί κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού.

Η αστυνομία δεν αποκάλυψε το κίνητρο ή τη φύση της λογομαχίας που οδήγησε στον πυροβολισμό.

«Γνωρίζουμε ότι ήταν μια λογομαχία μεταξύ των δύο που οδήγησε στο έγκλημα, αλλά αυτό που ακριβώς συνέβη πριν από τους πυροβολισμούς είναι κάτι που προς το παρόν δεν γνωρίζουμε», είπε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίρ, μοιράστηκε την είδηση ??του θανάτου του δικαστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγραψε: «Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη βία σε αυτόν τον κόσμο και προσεύχομαι να υπάρχει ένας δρόμος για ένα καλύτερο αύριο».

Kentucky State Police Trooper Matt Gayheart provided an update Thursday night after state police said Letcher County Sheriff Shawn Stines fatally shot Judge Kevin Mullins. pic.twitter.com/a8HbodCUpN

Authorities Give Update After Sheriff Allegedly Shoots and Kills Judge in Letcher County, Kentucky

Σε σοκ η δικαστική κοινότητα

Ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Κεντάκι, Λόρανς Μπ. ΒανΜέτερ, δήλωσε ότι «έπαθε σοκ από αυτή την πράξη βίας» και ότι το δικαστικό σύστημα «ταρακουνήθηκε από αυτά τα νέα», όπως ανέφερε το Associated Press.

Ο Στάινς εξελέγη για πρώτη φορά σερίφης της κομητείας Λέτσερ το 2018 και επανεξελέγη το 2022, ενώ ο Μάλινς είχε υπηρετήσει ως εισαγγελέας, πριν διοριστεί στην έδρα το 2009.

#UPDATE : District Judge Kevin Mullins Shot Dead by Letcher County Sheriff Shawn Stines in Kentucky.

A judge was shot dead by a police officer in the US state of Kentucky. According to reports, Letcher County Sheriff Shawn Stines shot and killed District Judge Kevin Mullins in… pic.twitter.com/e4gmhaA4GH