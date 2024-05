Σοκ στο Κιργιστάν: Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε 29 μαθητές - Βίντεο

Το φορτηγό, το οποίο χρησιμοποιούσε ένας παγωτατζής, άρχισε να κυλάει ανεξέλεγκτο στην κατηφόρα και να παρασέρνει μερικά από τα παιδιά που βρίσκοντας εκεί. Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι που άργησαν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβαινε καθώς είχαν γυρισμένη την πλάτη τους.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν 29 μαθητές, με τους 8 να έχουν καταλήξει στη ΜΕΘ.

Για το ατύχημα διεξάγεται έρευνα από τις αρχές του Κιργιστάν.

In Kyrgyzstan, parked van crashes into students participating in reading event of National Manas Epic

?? In accident, 3 severely injured, 29 students injured

?? Van driver has been taken into custody pic.twitter.com/lZrQAYTWzV