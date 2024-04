Σοκ στο Σίδνεϊ: Άνδρας μαχαίρωσε ιερέα σε live streaming - 4 τραυματίες

Διευκρίνισε ότι οι τέσσερις τραυματίες δεν φέρουν απειλητικά για την ζωή τους τραύματα.

Το χρονικό

Ο επίσκοπος Mari Emmanuel κήρυττε στην εκκλησία Christ The Good Shepherd στο Wakeley στα δυτικά του Σίδνεϊ λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, όταν ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα προσέγγισε τον επίσκοπο και φέρεται να τον μαχαίρωσε πολλές φορές.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Ουαλίας είπε ότι ο επίσκοπος Εμμανουήλ υπέστη «τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του» και πως αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα που δίνει κατάθεση στις έρευνες». Τα αιτία της επίθεσης είναι απ γνωστά.

Δείτε βίντεο:

