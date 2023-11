«Σοκαρισμένος» από το πλήγμα σε παλαιστινιακό ασθενοφόρο δηλώνει ο γγ του ΠΟΥ

Η συντονίστρια ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, η Λιν Χέιστινγκς, εξέφρασε επίσης έντονη ανησυχία επειδή το πλήγμα αυτό στόχευε «ασθενείς που απομακρύνονταν για την ασφάλειά τους».

Utterly shocked by reports of attacks on ambulances evacuating patients close to Al-Shifa hospital in #Gaza, leading to deaths, injuries and damage.

We reiterate: patients, health workers, facilities, and ambulances must be protected at all times. Always.

Ceasefire NOW.…