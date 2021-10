Σοκαρισμένος ο Άλεκ Μπάλντουιν: «Γιατί μου δώσατε όπλο με αληθινές σφαίρες;» - Μυστήριο για το πώς συνέβη η ασύλληπτη τραγωδία

«Γιατί μου δώσατε όπλο με αληθινές σφαίρες», φώναζε ο Μπάλντουιν

Σύμφωνα με πληροφορίες από το showbiz411, αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο γύρισμα, τη στιγμή του πυροβολισμού, είπε πως από το όπλο που κρατούσε ο Άλεκ Μπάλντουιν έφυγε μία σφαίρα, η οποία διαπέρασε το σώμα της διευθύντριας φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς και στη συνέχεια καρφώθηκε στον ώμο του σκηνοθέτη Ζόελ Σούζα.

Έβαλε κάποιος από την παραγωγή σκόπιμα σφαίρα στο όπλο;

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, όλοι είναι πολύ μπερδεμένοι για το πώς συνέβη το δυστύχημα. Σύμφωνα με την Daily Mail, η τελική ευθύνη για την ασφάλεια των όπλων στα γυρίσματα ταινιών ανήκει σε συγκεκριμένο άνθρωπο που έχει αναλάβει να επιμεληθεί τα πάντα γύρω από αυτά.

«Θα έπρεπε να υπήρχαν άσφαιρα στο όπλο, η δουλειά του συγκεκριμένου ανθρώπου στο σετ είναι να το ελέγξει πριν παραδώσει το όπλο», ανέφερε ο Μάικ Τρίσταν, υπεύθυνος για όπλα στο Χόλιγουντ με 30 χρόνια εμπειρίας.

Στη συνέχεια φροντίζουν ο ηθοποιός να σημαδεύει σε συγκεκριμένο σημείο και δεν στρέφει ποτέ το όπλο στους συναδέλφους του ή σε άλλα μέλη του συνεργείου. Το μοντάζ στη συνέχεια αναλαμβάνει να φτιάξει τη σκηνή έτσι ώστε να φαίνεται ότι σημαδεύουν τον συνάδελφό τους.

Το πώς βρέθηκαν αληθινές σφαίρες στο όπλο που κρατούσε ο Μπάλντουιν, εξελίσσεται σε... γρίφο, ενώ ο εξειδικευμένος χολυγουντιανός ιστότοπος The Hollywood Reporter, επιμένει πως μια από τις πλέον σοκαριστικές στιγμές στα χρονικά της κινηματογραφικής βιομηχανίας οφείλονται σε «ατύχημα».

Στα διεθνή ΜΜΕ βρίθουν οι εικασίες για το τι ακριβώς συνέβη, χωρίς να αποκλείεται κάποιος από την παραγωγή σκόπιμα να έβαλε σφαίρα στο όπλο.

Eξιτήριο για τον σκηνοθέτη που τραυματίστηκε

Ο 48χρονος Τζόελ Σόουζα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο περιφερειακό ιατρικό κέντρο Christus St. Vincent χωρίς να γίνει γνωστό πόσο σοβαρά έχει τραυματιστεί. Ωστόσο, η ηθοποιός Φράνσις Φίσερ έγραψε στο Twitter ότι «ο Σόουζα μου έστειλε γραπτό μήνυμα ότι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο».

Hi @shannonrwatts

Those quotes are incorrect. And our director Joel Souza is out of hospital.

I don’t subscribe to the daily beast so if that’s what they’re saying, they are wrong.

Will you please correct them? https://t.co/s8LdkLKf0N