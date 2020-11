«Σοκαρισμένος» ο Μπόρις Τζόνσον μετά την επίθεση στη Βιέννη

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος εξαιτίας των φρικτών επιθέσεων στη Βιέννη απόψε. Οι σκέψεις του ΗΒ βρίσκονται στον λαό της Αυστρίας — στέκουμε στο πλευρό σας, ενωμένοι μαζί σας στον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας», σημείωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Συντηρητικών μέσω Twitter.

I am deeply shocked by the terrible attacks in Vienna tonight. The UK’s thoughts are with the people of Austria - we stand united with you against terror.