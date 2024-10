Σοκαριστικά βίντεο από τη στιγμή της φονικής επίθεσης στην Αγκυρα - Στόχους του PKK σε Ιράκ και Συρία έπληξε η Τουρκία

«Όπως επιτρέπει το δικαίωμά μας στη νόμιμη άμυνα που προβλέπεται στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, διεξήχθη αεροπορική επιχείρηση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία (...) και συνολικά 32 στόχοι που ανήκαν στους τρομοκράτες καταστράφηκαν με επιτυχία», ανέφερε το υπουργείο στο δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα, διευκρινίζοντας πως «οι αεροπορικές επιχειρήσεις συνεχίζονται».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλίκαγια δήλωσε χθες πως οι δράστες της επίθεσης στην τουρκική πρωτεύουσα είναι «πολύ πιθανό» να ήταν μέλη του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK).

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, τα πέντε θύματα της επίθεσης ήταν τέσσερις εργαζόμενοι της τουρκικής βιομηχανίας του αμυντικού τομέα TUSAS και αυτοκινητιστής ταξί.

Οι δράστες -άνδρας και γυναίκα- «εξουδετερώθηκαν» (σ.σ. σκοτώθηκαν), κατά τον υπουργό Εσωτερικών Γερλίκαγια.

Ακόμη 22 άνθρωποι, ανάμεσά τους επτά μέλη των ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας, τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον κ. Γερλίκαγια.

Το PKK, σε ένοπλο αγώνα εναντίον του τουρκικού κράτους από το 1984, χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Τουρκία, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Πώς έδρασαν οι τρομοκράτες

Πέντε νεκροί και 22 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις σε βαριά κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας TUSAS, στην περιοχή Καχραμανκαζάν στα περίχωρα της Άγκυρας.

Σημειώνεται πως νεκροί είναι και οι δύο δράστες, μια γυναίκα και ένας άντρας. Επίσης, μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας οδηγός ταξί, τον οποίο οι δράστες σκότωσαν για να κλέψουν το όχημά του, προκειμένου να μεταβούν στην TUSAS, ή αλλιώς ΤΑΙ (Turkish Airspace Industry), όπως είναι η αγγλική ονομασία με την οποία είναι ευρύτερα γνωστή διεθνώς.

O υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ «έδειξε» ευθέως ως υπεύθυνη την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ (Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν), δηλώνοντας ότι «πάντα δίνουμε στα μέλη του ΡΚΚ την τιμωρία που τους αξίζει, θα πληρώσουν και τώρα υψηλό τίμημα».

«Εκτιμούμε ότι το έκανε το PKK. Θα δώσουμε στη δημοσιότητα πληροφορίες όταν οι ταυτοποιήσεις και άλλα στοιχεία γίνουν πιο σαφή», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια.

