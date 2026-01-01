Σοκαριστικές εικόνες από το φλεγόμενο μπαρ στο Κραν Μοντανά - Δεκάδες νεκροί και τραυματίες - Real.gr

Για 47 επιβεβαιωμένους νεκρούς στη φωτιά σε μπαρ στο ελβετικό θέρετρο σκι Κραν Μοντανά έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι σε δηλώσεις του στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky TG24 TV, επικαλούμενος τις ελβετικές αρχές με τις οποίες βρίσκεται σε συνεχή επαφή.

Η πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά είναι μια «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν.

Ένα νέο σοκαριστικό βίντεο από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά βλέπει το φως της δημοσιότητας, όπου φαίνονται δεκάδες άνθρωποι να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από το φλεγόμενο μπαρ.

Μάλιστα, αρκετός κόσμος είχε εγκλωβιστεί στις σκάλες του μπαρ, στην προσπάθειά τους για να βγουν από το κτίριο, με τις εικόνες να είναι συγκλονιστικές.

«Ελπίζω να μην υπάρχουν (Ιταλοί) μεταξύ των θυμάτων, όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα», είπε στο Sky TG24 TV, περιγράφοντας μια «χαοτική» κατάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τραυματίες Ιταλοί έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Συγκλονιστικές περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων

Τη σοκαριστική στιγμή που η οροφή του υπογείου παίρνει φωτιά στο μπαρ “Le Constellation” στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας αποτυπώνει βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει την τραγωδία.

Στο βίντεο φαίνονται οι φλόγες να εξαπλώνονται στην οροφή του κτιρίου, ενώ παράλληλα ακούγεται μουσική και διακρίνονται θαμώνες να φεύγουν από τον χώρο.

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, αφού μια φωτιά ξέσπασε σε ένα μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, έγινε σήμερα γνωστό από αξιωματούχους.

Η φωτιά ξέσπασε στη 1.30 το πρωί τοπική ώρα (02.30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ “Le Constellation” στο θέρετρο σκι της νοτιοδυτικής Ελβετίας, το οποίο σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους ήταν δημοφιλές μεταξύ εφήβων και νέων ανθρώπων. Τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία αναφέρθηκε αρχικά ως μια έκρηξη, παραμένουν άγνωστα.

Η ελβετική αστυνομία είπε πως «δεκάδες» άνθρωποι θεωρούνται νεκροί με περίπου 100 τραυματίες να έχουν καταμετρηθεί και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως πληροφορίες από την ελβετική αστυνομία κάνουν λόγο για 47 νεκρούς. Οι ελβετικές αρχές δεν έχουν δώσει έναν συγκεκριμένο αριθμό νεκρών.

«Άνθρωποι ούρλιαζαν και άλλοι κείτονταν στο έδαφος, πιθανόν ήταν νεκροί», δήλωσε ο 21χρονος κάτοικος της πόλης Σαμουέλ Ραπ, περιγράφοντας τα επόμενα λεπτά μετά την πυρκαγιά. «Τα πρόσωπά τους ήταν καλυμμένα με μπουφάν, αυτό είδα, τίποτα άλλο».

Η οροφή έπιασε φωτιά

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται η Daily Mail, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε όταν ένας σερβιτόρος, που χόρευε ανεβασμένος στους ώμους συναδέλφου του, κράτησε πολύ κοντά στο ταβάνι ένα αναμμένο κερί, ένα βεγγαλικό όπως αυτό που βάζουμε στις τούρτες γενεθλίων. Το κερί πλησίασε υπερβολικά και μέσα σε λίγα λεπτά το ταβάνι πήρε φωτιά», δήλωσε η γυναίκα που βρισκόταν στον χώρο, περιγράφοντας τις στιγμές πριν από την έκρηξη.

Άλλη γυναίκα που κατάφερε να διαφύγει περιέγραψε τον πανικό που ακολούθησε: «Η σκάλα εξόδου από το νυχτερινό κλαμπ ήταν εξαιρετικά στενή. Ο κόσμος έσπρωχνε μαζικά. Προλάβαμε να βγούμε την τελευταία στιγμή».

Δύο νεαρές Γαλλίδες που είπαν πως βρίσκονταν μέσα στο μπαρ είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV πως είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κρατούσαν ένα μπουκάλι με «κεριά γενεθλίων» πολύ κοντά στην ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα στην οροφή», περιέγραψε μία από τις γυναίκες στο BFM TV. Οι ίδιες αφηγήθηκαν πως κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο και φύγουν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, και το ισόγειο είχε παραδοθεί στις φλόγες, είπαν.

Το BFM πρόβαλε ένα βίντεο μια έναν σερβιτόρο να μεταφέρει ένα μπουκάλι σαμπάνιας με ένα αναμμένο «σπινθηροβόλο κερί συντριβάνι» στο μπαρ, σε συμφωνία με τις μαρτυρίες, όμως το βίντεο δεν δείχνει να ξεσπά φωτιά.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πως τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες σε αυτοσχέδια κέντρα διαλογής που στήθηκαν σε ένα διπλανό μπαρ και σε ένα υποκατάστημα τράπεζας, ενώ ανέφεραν πως πολλοί τραυματίες υπέφεραν καθώς βγήκαν από τη ζέστη του μπαρ και βρέθηκαν ξαφνικά στην παγωνιά που επικρατούσε έξω.

«Και τότε έβλεπες μονάχα ασθενοφόρα να πηγαινοέρχονται όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Ντονιμίν Ντιμπουά, αυτόπτης μάρτυρας των σκηνών χάους και πανικού, καθώς σοροί μεταφέρονταν έξω από το κτίριο.

Την ίδια ώρα, ένας σερβιτόρος σε ένα κοντινό στο μπαρ εστιατόριο, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, περιέγραψε πως οι πρώτοι διασώστες προσέγγισαν το προσωπικό ζητώντας του να τους δώσει τραπεζομάντιλα προκειμένου να καλύψουν τις σορούς και να τις προστατεύσουν από τα βλέμματα του συγκεντρωμένου πλήθους.

«Γνωρίζω κάποια που ενδεχομένως βρίσκεται μεταξύ των θυμάτων και δεν μπορώ να τη βρω. Ανησυχώ πολύ», δήλωσε η κάτοικος της πόλης Καρίνε Σπρενγκ. «Προσπαθώ να επικοινωνήσω με άλλους ανθρώπους που γνωρίζουν αυτήν τη γυναίκα για να δω εάν είναι ζωντανή».

Το σκηνικό που καταγράφηκε το πρωί, όπου μικρές ομάδες ανθρώπων, ορισμένοι κλαίγοντας και άλλοι κρατώντας λουλούδια, ήρθε σε αντίθεση με τις σκηνές πανικού και σύγχυσης που αντίκρισαν οι διασώστες μόλις σήμανε ο συναγερμός.