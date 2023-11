Σοκαριστικές εικόνες από το πέρασμα της κακοκαιρίας «Ciaran» στην Ιταλία - Πέντε νεκροί, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Τέσσερις άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Η κατάσταση τις τελευταίες ωρες παρουσιάζει ελαφρά βελτίωση, με την στάθμη του Ποταμού Άρνου, η οποία, στο ύψος της Φλωρεντίας, άρχισε σταδιακά να μειώνεται χωρίς να σημειωθεί υπερχείλιση.

Sever floods due to Ciaran strom in the Campi Bisenzio of Tuscany region, Italy ???? (02.11.2023)

Μέχρι αυτή την στιγμή, στην Τοσκάνη οι επιχειρήσεις των πυροσβεστών και της Πολιτικής Προστασίας ξεπέρασαν τις χίλιες και σε πάνω από 40.000 νοικοκυριά έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση.

Η κακοκαιρία έπληξε και την περιφέρεια Ούμπρια, πάντα στην κεντρική Ιταλία, όπου έχουν εκκενωθεί δεκάδες σπίτια.

Incredible video out of Pisa, Italy as heavy rain led to scenes like this of the rushing flood waters. Emergency crews had to rescue dozens of people. pic.twitter.com/ICWpuvenbp