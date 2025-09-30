ΒΙΝΤΕΟ: Σοκαριστική διάσωση γυναίκας στην Κίνα - Επιβίωσε 54 ώρες μέσα σε πηγάδι με φίδια και κουνούπια - Real.gr

Αίσιο τέλος είχε η απίστευτη περιπέτεια μιας γυναίκας, η οποία διασώθηκε έπειτα από 54 ολόκληρες ώρες που έμεινε παγιδευμένη μέσα σε εγκαταλελειμμένο πηγάδι στην Κίνα.

Η 48χρονη, με το επώνυμο Τσιν, βρισκόταν σε δασική περιοχή της πόλης Κουανζού στην επαρχία Φουτζιάν στις 13 Σεπτεμβρίου, όταν ξαφνικά έπεσε στον πάτο ενός παλιού πηγαδιού. Η ιδιαίτερη κατασκευή του –στενή είσοδος και φαρδύτερη βάση– την εγκλώβισε, χωρίς να της επιτρέπει καμία δυνατότητα να βγει μόνη της.

Παρά το σοκ, η Τσιν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή αξιοποιώντας τις γνώσεις της στην κολύμβηση. Εντόπισε μια προεξοχή πέτρας στο εσωτερικό και στηρίχθηκε εκεί, ενώ στη συνέχεια αποκόλλησε με κόπο άλλες τρεις πέτρες δημιουργώντας πρόχειρα πατήματα. Έτσι πέρασε περισσότερα από δύο εικοσιτετράωρα κολλημένη στο τοίχωμα, μέσα στο σκοτάδι, αντέχοντας τσιμπήματα κουνουπιών και την παρουσία νερόφιδων, ένα από τα οποία μάλιστα τη δάγκωσε χωρίς σοβαρές συνέπειες.

Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της στις 14 Σεπτεμβρίου. Δύο μέρες αργότερα, ομάδα δέκα διασωστών εντόπισε με θερμική κάμερα τα αδύναμα βογγητά της και στις 15 Σεπτεμβρίου, γύρω στη 1:45 το μεσημέρι, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, όπως μετέδωσε η South China Morning Post.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκαν δύο κατάγματα στα πλευρά, ήπια κάκωση στους πνεύμονες και εκτεταμένες πληγές στα χέρια. Οι γιατροί εκτιμούν ότι θα αναρρώσει πλήρως.