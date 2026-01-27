Σοκαριστικό τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία - Επτά οι νεκροί μετά τη σύγκρουση βαν με φορτηγό - Βίντεο ντοκουμέντο - Σκληρές εικόνες - Real.gr

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, στο πολύνεκρο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, συγκεκριμένα ένα φορτηγό, ένα μίνι λεωφορείο και δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό van, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι. Στις 17:00, μεταβαίνει κλιμάκιο της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο βρίσκεται, οδικώς, 7 ώρες, μακριά, από την Ρουμανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι νεκροί έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, ενώ ο έβδομος ξεψύχησε στα χέρια των διασωστών.

Σύμφωνα με ρουμανικό δημοσίευμα, ένα μικρό βαν που ταξίδευε από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβάτες, προσπάθησε να προσπεράσει κοντά στην περιοχή Λουγκοτζέλουλ της Ρουμανίας, και στην προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με ένα βυτιοφόρο, μετά εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση όπου και συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, στο πολύνεκρο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, συγκεκριμένα ένα φορτηγό, ένα μίνι λεωφορείο και δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Πέραν των επτά νεκρών, ένας εκ των οποίων ο οδηγός του βαν, υπάρχουν τρεις ακόμη τραυματίες, με τους δύο να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατό να «σηκωθούν» ελικόπτερα ενώ όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Άμεσης Βοήθειας που μετέβη στο σημείο του δυστυχήματος.

Η πρώτη αναφορά των Αρχών για το δυστύχημα

Έρευνες ξεκινούν οι αρχές της Ρουμανίας προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, με τραγικό απολογισμό επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν να παρακολουθήσουν το ματς με τη Λιόν (Europa League/8η αγωνιστική League phase).

Η αστυνομία ανέφερε:

«Σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στη λωρίδα κυκλοφορίας του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα TIR, το οποίο κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση της κυκλοφορίας».

Ο Ραέντ Αραφάτ, επικεφαλής του τμήματος επειγόντων περιστατικών, τόνισε: «Στο δυστύχημα, όπως γνωρίζετε, ενεπλάκησαν πολλά οχήματα, ένα από αυτά ένα βυτιοφόρο, το οποίο ήταν φορτωμένο με αλκοόλ, αλλά, ευτυχώς, χωρίς διαρροές, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από αυτή την άποψη, ωστόσο, το αποτέλεσμα, δυστυχώς, είναι τραγικό, με έξι θανάτους (σ.σ: δεν είχε επιβεβαιωθεί ακόμα ο έβδομος)», δήλωσε ο επικεφαλής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Digi24.

«Ζητήθηκαν και επρόκειτο να σταλούν ελικόπτερα από το Αράντ και το Καρανσεμπές, αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν», δήλωσε ο Ραέντ Αραφάτ.

Ρουμανία-Πρώτο θέμα στα ΜΜΕ το θανατηφόρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Πρώτο θέμα στα ΜΜΕ της Ρουμανίας, χώρα όπου έχει το τροχαίο δυστύχημα, με τραγικό απολογισμό επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν να παρακολουθήσουν το ματς με τη Λιόν (Europa League/8η αγωνιστική League phase).

Το τηλεοπτικό δίκτυο και η ιστοσελίδα Digi24.ro μετέδωσαν τις πρώτες λεπτομέρειες για τη σύγκρουση, σημειώνοντας ότι το όχημα των οπαδών εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κατά τη διάρκεια προσπέρασης.

Επίσης Μέσα από τα δελτία ειδήσεων Stirile Pro TV υπήρξε συνεχής ροή ενημέρωσης για την κατάσταση των τραυματιών και τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού των αρχών.

Το Digi Sport εστίασε στην ταυτότητα των θυμάτων ως φιλάθλων της ελληνικής ομάδας.

«Η στιγμή της πρόσκρουσης στο ατύχημα στην DN6, βιντεοσκοπημένη από κάμερα αυτοκινήτου. Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη σε ατύχημα στην κομητεία Τίμις. Ένα μίνι λεωφορείο που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβαίνοντες, προσπέρασε στην DN6 – E70, κοντά στην πόλη Λουγκογιέλουλ, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου Λούγκοϊ, και προσπαθώντας να επανέλθει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Ο οδηγός του μίνι λεωφορείου είναι μεταξύ των νεκρών. Τρεις άτομα τραυματίστηκαν, ένα σε πολύ σοβαρή κατάσταση, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Λούγκοϊ. Το μίνι λεωφορείο είχε τη δυνατότητα μεταφοράς οκτώ επιβατών, εκτός από τον οδηγό, αλλά υπήρχαν συνολικά 10 άτομα στο όχημα».

