Σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία: Μίνι βαν με οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με φορτηγό - Αναφορές για 7 νεκρούς - Real.gr

Ένα τροχαίο δυστύχημα στην κομητεία Τιμις της Ρουμανίας στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ενώ τρεις ακόμα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δυστύχημα φέρονται να εμπλέκονται Έλληνες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν προς τη Λιόν για τον αγώνα της Πέμπτης (29/1), στο πλαίσιο του Europa League με την ομώνυμη γαλλική ομάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που μεταδίδονται από τα ρουμανικά Μέσα, ένα βανάκι Ελλήνων φιλάθλων συγκρούστηκε με φορτηγό στη Ρουμανία και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Τίμις με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό επτά ατόμων, τον σοβαρό τραυματισμό ενός και τον ελαφρύτερο τραυματισμό άλλων δύο ατόμων.

Όπως μεταδίδει το digi24.ro, το μίνι βαν που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία προσπέρασε ένα όχημα στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου Lugoj, και προσπαθώντας να επανέλθει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο, πριν εκσφενδονιστεί στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Ο οδηγός του μίνι βαν είναι μεταξύ των νεκρών, ενώ τρία άτομα τραυματίστηκαν, ένα εκ των οποίων πολύ σοβαρά, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Lugoj. Σύμφωνα επίσης με τα τοπικά Μέσα τα ελικόπτερα SMURD δεν μπόρεσαν να συνδράμουν λόγω της κακοκαιρίας.