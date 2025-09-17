Quantcast
Σοκαριστικό τροχαίο στη Βραζιλία: Ακροβάτισσα που χόρευε κρεμασμένη από τα μαλλιά έπεσε στο κενό - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
13:15, 17/09/2025
Πανικός επικράτησε σε τσίρκο στη Βραζιλία, όταν σημειώθηκε ένα σοκαριστικό ατύχημα.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο σε παράσταση τσίρκου στη Βραζιλία, ακροβάτισσα την ώρα που χόρευε κρεμασμένη από τα μαλλιά της έπεσε στο κενό μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών.

Το συγκλονιστικό βίντεο δείχνει την Αλιάνε Ντίας με ένα ροζ φόρεμα καθώς ανασηκώνεται για να περιστραφεί στον αέρα — προτού πέσει με έναν φρικτό ήχο πάνω στη σκηνή, ενώ το κοινό ουρλιάζει τρομοκρατημένο.

Διασώστες έσπευσαν άμεσα να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες προτού τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Το τσίρκο, Circo Robatiny, δήλωσε την επόμενη μέρα ότι η ακροβάτισσα «διασώθηκε γρήγορα» και μεταφέρθηκε για «άμεση και αποτελεσματική φροντίδα». Όπως διευκρίνισε μάλιστα το ατύχημα δεν οφειλόταν σε αστοχία εξοπλισμού αλλά σε λάθος της ίδιας.

«Σε αυτή την παράσταση, κρέμεται από τα μαλλιά της από ένα ατσάλινο συρματόσχοινο και η ίδια η καλλιτέχνιδα είναι υπεύθυνη για το δέσιμό τους σύμφωνα με το πρωτόκολλο», δήλωσε το Circo Robatiny. «Η αιτία παραμένει άγνωστη. Αναμένουμε την επιστροφή της και την πλήρη ανάρρωσή της για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες», συνέχισε.

