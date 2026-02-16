Σοκαριστικό βίντεο: Άνδρας επιχειρεί να αρπάξει μωρό από τα χέρια της μητέρας του μέσα σε σούπερ μάρκετ - Real.gr

Σοκ προκαλεί περιστατικό που σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στην Ιταλία, όταν άνδρας προσπάθησε να άρπαξε ένα κοριτσάκι μόλις ενός έτους μπροστά στα μάτια των γονιών του.

Η στιγμή καταγράφηκε σε κάμερες ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνεται η οικογένεια να κατευθύνεται προς την έξοδο όταν ο ύποπτος, ντυμένος με μαύρο φούτερ και πράσινο παντελόνι, πλησιάζει ξαφνικά και αρπάζει το παιδί.

Ακολουθούν σκηνές πανικού, με τη μητέρα να κρατά το παιδί από τα χέρια και ο άνδρας από τα πόδια. Ο πατέρας αφήνει το καρότσι αγορών και σπεύδει να βοηθήσει, ενώ πελάτες του καταστήματος τρέχουν και αυτοί προς το μέρος τους. Λίγο αργότερα φύλακες παρεμβαίνουν και ακινητοποιούν τον δράστη μέχρι να φτάσει η αστυνομία, η οποία τον συνέλαβε.

Toddler Injured in Alleged Kidnapping Attempt at Bergamo Supermarket An 18-month-old girl suffered a fractured femur after a man allegedly grabbed her inside a supermarket in Bergamo, Italy. Police arrested the suspect at the scene on charges of aggravated kidnapping and… pic.twitter.com/63sx6zsVOl — Washington Eye (@washington_EY) February 15, 2026

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα μηριαίου οστού. Ο άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία της απαγωγής ανηλίκου κάτω των 14 ετών και της βαριάς σωματικής βλάβης και παραμένει προφυλακισμένος εν αναμονή της επικύρωσης της σύλληψής του.