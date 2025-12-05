Quantcast
Σοκαριστικός θάνατος για 55χρονο σε γυμναστήριο στη Βραζιλία: Η μπάρα με τα βάρη έπεσε στο στήθος του και κατέρρευσε - Real.gr
real player

Σοκαριστικός θάνατος για 55χρονο σε γυμναστήριο στη Βραζιλία: Η μπάρα με τα βάρη έπεσε στο στήθος του και κατέρρευσε

07:20, 05/12/2025
Σοκαριστικός θάνατος για 55χρονο σε γυμναστήριο στη Βραζιλία: Η μπάρα με τα βάρη έπεσε στο στήθος του και κατέρρευσε

Ενας 55χρονος έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο στη Βραζιλία, όταν η μπάρα με τα βάρη που είχε σηκώσει του έφυγε από τα χέρια με αποτέλεσμα να πέσει στο στήθος του.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, ο Ρόναλντ Μοντενέγκρο, όπως ήταν το όνομα του 55χρονου, κατέρρευσε αμέσως μόλις σηκώθηκε από τον πάγκο.

Αν και μεταφέρθηκε άμεσα σε κοντινό κέντρο υγείας, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο Μοντενέγκρο, ο οποίος ήταν πατέρας δύο παιδιών, εργαζόταν ως διευθυντής σε μουσείο στην περιοχή Ολίντα της Βραζιλίας.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Λιθουανία: Δικαστήριο έκρινε ένοχο για αντισημιτικές δηλώσεις τον ηγέτη συμπολιτευόμενου κόμματος

Λιθουανία: Δικαστήριο έκρινε ένοχο για αντισημιτικές δηλώσεις τον ηγέτη συμπολιτευόμενου κόμματος

07:45 05/12
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου – Τακτοποιήστε τα πάντα – Νέες βάσεις

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου – Τακτοποιήστε τα πάντα – Νέες βάσεις

07:45 05/12
Σαρώνει η κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες σε Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – LIVE ΧΑΡΤΗΣ

Σαρώνει η κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες σε Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – LIVE ΧΑΡΤΗΣ

07:40 05/12
Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές είναι κλειστά τα σχολεία

Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές είναι κλειστά τα σχολεία

07:35 05/12
Κακοκαιρία Byron: Σε αυτές τις περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Κακοκαιρία Byron: Σε αυτές τις περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

07:23 05/12
Σοκαριστικός θάνατος για 55χρονο σε γυμναστήριο στη Βραζιλία: Η μπάρα με τα βάρη έπεσε στο στήθος του και κατέρρευσε

Σοκαριστικός θάνατος για 55χρονο σε γυμναστήριο στη Βραζιλία: Η μπάρα με τα βάρη έπεσε στο στήθος του και κατέρρευσε

07:20 05/12
Αεροπορικές εταιρείες αναστέλλουν τις πτήσεις από και προς τη Βενεζουέλα

Αεροπορικές εταιρείες αναστέλλουν τις πτήσεις από και προς τη Βενεζουέλα

07:12 05/12
Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε μεγάλο χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία και κατέστρεψε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος και ραντάρ στην Κριμαία

Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε μεγάλο χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία και κατέστρεψε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος και ραντάρ στην Κριμαία

07:04 05/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved