Σοκαριστικός θάνατος για 55χρονο σε γυμναστήριο στη Βραζιλία: Η μπάρα με τα βάρη έπεσε στο στήθος του και κατέρρευσε - Real.gr

Ενας 55χρονος έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο στη Βραζιλία, όταν η μπάρα με τα βάρη που είχε σηκώσει του έφυγε από τα χέρια με αποτέλεσμα να πέσει στο στήθος του.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, ο Ρόναλντ Μοντενέγκρο, όπως ήταν το όνομα του 55χρονου, κατέρρευσε αμέσως μόλις σηκώθηκε από τον πάγκο.

☠️A Brazilian man lost control of a barbell and died right in the gym He was using an unsafe grip — without wrapping his thumb around the bar. It slipped, crashed onto his chest, and the impact caused his heart to stop. 👍Gym lovers, watch your thumbs — it might literally save… pic.twitter.com/mSEiq5vdqj — NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2025

Αν και μεταφέρθηκε άμεσα σε κοντινό κέντρο υγείας, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο Μοντενέγκρο, ο οποίος ήταν πατέρας δύο παιδιών, εργαζόταν ως διευθυντής σε μουσείο στην περιοχή Ολίντα της Βραζιλίας.