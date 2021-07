Σοκάρουν ΕΙΚΟΝΕΣ και ΒΙΝΤΕΟ από τον σεισμό των 8,2 Ρίχτερ στην Αλάσκα

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που βλέπουν το φως από τον σεισμό 8,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Αλάσκα αργά το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα).

Αμέσως μετά το «χτύπημα» του σεισμού, οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι, ενώ κάτοικοι άρχισαν να απομακρύνονται απ’ όλα τα παραλιακά σημεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους των κυμάτων. Πολίτες έτρεχαν τρομοκρατημένοι να σωθούν, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μετά την προειδοποίηση για τσουνάμι.

Δείτε τα βίντεο:

#Alaska's pictures and videos after the 8.2 magnitude earthquake pic.twitter.com/N9np2HAeyb — Kwitter (@Kwitter12085169) July 29, 2021