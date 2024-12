Σοκάρουν οι μαρτυρίες για το μακελειό στο Μαγδεμβούργο - Το προφίλ του δράστη

Ο 50χρονος ψυχίατρος γεννήθηκε στο Χουφούφ της Σαουδικής Αραβίας το 1974 και το 2006 έφθασε στην Γερμανία ζητώντας άσυλο, καθώς είχε αποκηρύξει το ισλάμ και φοβόταν για την ζωή του. Από το 2016 απολαμβάνει καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα και μέχρι σήμερα εργαζόταν σε ψυχιατρική κλινική στο Μπέρνμπουργκ, μια πόλη 32.000 κατοίκων περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου, στην Σαξονία-'Ανχαλτ.

Ο Ταλέμπ Α. ήταν γνωστός στην κοινότητα των αυτοεξόριστων Σαουδαράβων και ενεργούσε μάλιστα ως «σημείο επαφής» των συμπατριωτών του αιτούντων άσυλο στην Γερμανία, ιδίως των γυναικών.

Ενδεικτικά, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2019 στην Frankfurter Rundschau, δήλωνε ότι γυναίκες από την πατρίδα του στρέφονται σε εκείνον ζητώντας προστασία, κυρίως επειδή «είχαν βιαστεί από τον σύζυγο-κηδεμόνα τους» και υποστήριζε ότι το γερμανικό σύστημα ασύλου αποτελούσε «δρόμο προς την ελευθερία» για αυτές.

Το τελευταίο διάστημα ωστόσο ο 50χρονος φαίνεται ότι είχε απομακρυνθεί από αυτές τις απόψεις και κατηγορούσε την Γερμανία ότι επιδιώκει τον εξισλαμισμό της Ευρώπης.

«Η Γερμανία πρέπει να προστατεύσει τα σύνορά της από την παράνομη μετανάστευση. Έχει καταστεί σαφές ότι η πολιτική ανοιχτών συνόρων ήταν ένα σχέδιο της 'Αγγελα Μέρκελ, προκειμένου να εξισλαμίσει την Ευρώπη», έγραφε συχνά στην πλατφόρμα «Χ» και εξέφραζε ευθέως την συμπάθειά του για την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD): «Ποιος άλλος πολεμά το ισλάμ στην Γερμανία;», έγραφε σε αναρτήσεις του. Πριν από τρία χρόνια είχε μάλιστα απευθυνθεί στην AfD εισηγούμενος την ίδρυση ακαδημίας για πρώην μουσουλμάνους.

Σε άλλο βίντεο που ανήρτησε σε αμερικανικό αντι-ισλαμικό ιστολόγιο, ο Ταλέμπ Α. φαίνεται να υιοθετεί θεωρείς συνωμοσίας περί «μυστικής επιχείρησης» του γερμανικού κράτους «να κυνηγήσει και να εξουδετερώσει» Σαουδάραβες πρώην μουσουλμάνους σε όλον τον κόσμο, «ενώ σύροι τζιχαντιστές λαμβάνουν άσυλο στην χώρα».

The arrest of the Arab Islamic terrorist in Germany. pic.twitter.com/2RP32VE8m3

Από τις αναρτήσεις και τα σχόλιά του φαίνεται ότι ήταν επικριτής της μεταναστευτικής πολιτικής του Τζο Μπάιντεν στις ΗΠΑ και θαυμαστής του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Ίλον Μασκ.

Σύμφωνα με την BILD, λίγη ώρα πριν ο Ταλέμπ Α. νοικιάσει την μαύρη BMW X-5 και την οδηγήσει στην χριστουγεννιάτικη αγορά, είχε αναρτήσει βίντεο, στο οποίο ο ίδιος συστηνόταν ως «Ταλέμπ Α. ψυχίατρος που εργάζεται στην Γερμανία» και σε έναν χαοτικό μονόλογο υποστήριζε μεταξύ άλλων ότι στην Γερμανία οι επικριτές του ισλάμ διώκονται «ενεργά και με εγκληματικό τρόπο».

Συγκλονίζουν οι αυτόπτες μάρτυρες που βρισκόντουσαν στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο την ώρα της επίθεσης.

Μια γυναίκα που ήταν με τον φίλο της στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο την στιγμή της επίθεσης είπε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι είδε το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση να έρχεται με ταχύτητα προς τα πάνω τους.

«Τον χτύπησε και έφυγε από την αγκαλιά μου. Ήταν τρομερό», είπε η 32χρονη Nadine στην εφημερίδα Bild.

Ο φίλος φέρει τραύματα στο πόδι και στο κεφάλι.

Ο Lars Frohmüller, ρεπόρτερ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα MDR που έφτασε στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου λίγο μετά την επίθεση, είπε στο BBC για τα όσα είδε.

«Παντού υπήρχαν ασθενοφόρα, υπήρχε αστυνομία, υπήρχαν πολλοί πυροσβέστες. Ήταν μια πραγματική χαοτική κατάσταση. Είδαμε αίμα στο δρόμο, είδαμε ανθρώπους να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο και να έχουν χρυσά και ασημένια φύλλα γύρω τους. Και είδαμε πολλούς γιατρούς να προσπαθούν να ζεστάνουν τους ανθρώπους και να τους βοηθήσουν με τα τραύματά τους. Είναι μεγάλο σοκ. Είναι μεγάλο σοκ για κάθε λαό εδώ στο Μαγδεβούργο και για κάθε άτομο στη Σαξονία-Άνχαλτ.»

BREAKING:

First video of German police arresting the Islamist terrorist who attacked a Christmas market in Magdeburg.

11+ killed and around 80 wounded ???? pic.twitter.com/yenFQmQPj0