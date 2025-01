Σολτς και Μασκ στα «χαρακώματα»: «Έχεις ακροδεξιές θέσεις» -«Ντροπή, βλάκα σχιζοφρενή»

Συγκεκριμένα, ο Σολτς από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός σχολίασε τα περί ελευθερίας του λόγου που συχνά επικαλείται ο Ίλον Μασκ για να στηλιτεύσει τη woke ατζέντα και την πρόσφατη αμφιλεγόμενη χειρονομία του.

«Η γερμανική και ευρωπαϊκή ελευθερία έκφρασης δεν υπάρχουν για να υποστηρίζονται ακροδεξιές θέσεις» τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος, σχολιάζοντας τη χειρονομία του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία. «Είχα κατά το παρελθόν την ευκαιρία να σχολιάσω για τον Ίλον Μασκ επειδή συζητούσε πολύ για την Ευρώπη. Για να επαναλάβω όσα έχω ήδη πει: Έχουμε ελευθερία έκφρασης στην Ευρώπη και στη Γερμανία. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ακόμη και αν είναι δισεκατομμυριούχος».

NOW - Germany's left-wing Scholz says to Elon Musk that Germany's and Europe's "freedom of speech" is not for "extreme right positions." pic.twitter.com/WyfDZFvSIk