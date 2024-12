Σολτς: Κατέθεσε αίτημα για ψήφο εμπιστοσύνης στη Bundestag

Βάσει των μέχρι στιγμής δεδομένων, στις 16 Δεκεμβρίου ο Όλαφ Σολτς δεν θα καταφέρει να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο ομοσπονδιακός πρόεδρος θα πρέπει κατόπιν να διαλύσει την βουλή και εντός 60 ημερών να διεξαχθούν νέες εκλογές.

Μετά την αποχώρηση των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) από την κυβέρνηση, ο Όλαφ Σολτς ηγείται κυβέρνησης μειοψηφίας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και των Πρασίνων, η οποία συγκεντρώνει μόνο 315 από τις 733 ψήφους της Bundestag, ενώ θα χρειαζόταν 367. Το ενδιαφέρον για την ψηφοφορία της Δευτέρας επικεντρώνεται τώρα στους αριθμούς του αποτελέσματος της ψηφοφορίας.

Mein Ziel ist es, dass die Wählerinnen und Wähler am 23. Februar einen neuen Bundestag wählen können. In einer Demokratie sind sie es, die den Kurs der künftigen Politik bestimmen. Was das bedeutet und wie es jetzt weitergeht: pic.twitter.com/j4hIaY8gGS