Σολτς: «Θα κάνω τα πάντα για να αποτρέψω μια κλιμάκωση που θα οδηγούσε σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο»

Δήλωσε δε τη διαθεσιμότητα της Γερμανίας ως εγγυήτριας δύναμης και ζήτησε για μία ακόμη φορά άμεση κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων.

Η ειρήνη στην Ουκρανία είναι εφικτή μόνο εάν αποσυρθούν τα ρωσικά στρατεύματα, δήλωσε ο κ. Σολτς σε συνέντευξή του στο περιοδικό Der Spiegel που θα κυκλοφορήσει αύριο. «Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, πρέπει τα ρωσικά στρατεύματα να αποσυρθούν», επανέλαβε, ενώ ξεκαθάρισε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία, προκειμένου να είναι αποδεκτή, θα πρέπει να διασφαλίζει το δικαίωμα της Ουκρανίας στην άμυνα. «Θα τους εξοπλίσουμε κατά τρόπο ώστε να είναι εγγυημένη η ασφάλειά τους. Είμαστε διαθέσιμοι ως εγγυητές. Δεν θα υπάρξει μια υπαγορευμένη ειρήνη, όπως την είχε εδώ και καιρό στο μυαλό του ο Βλαντίμιρ Πούτιν», πρόσθεσε ο καγκελάριος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την κριτική που δέχεται και ο ίδιος προσωπικά για την απροθυμία του να παραδώσει βαρύ οπλισμό στην Ουκρανία, ο Όλαφ Σολτς υπενθύμισε ότι η Γερμανία - όπως και δεκάδες σύμμαχοι - έχει ήδη παραδώσει αντιαρματικά και αντιαεροπορικά όπλα, πυρομαχικά, οχήματα και πολύ υλικό από τα αποθέματα των ενόπλων δυνάμεων. Πρόκειται, εξήγησε, για οπλισμό που βοήθησε άμεσα την Ουκρανία στον αμυντικό αγώνα της. «Το βλέπουμε στις στρατιωτικές επιτυχίες του ουκρανικού στρατού», είπε χαρακτηριστικά ο γερμανός καγκελάριος και επισήμανε ότι οι επιλογές των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας είναι «σε μεγάλο βαθμό εξαντλημένες». Διευκρίνισε επίσης ότι σε συνεργασία με την αμυντική βιομηχανία και σε συνεννόηση με το ουκρανικό υπουργείο 'Αμυνας, έχει καταρτιστεί κατάλογος εξοπλισμού που μπορεί να παραδοθεί γρήγορα. «Γιατί δεν κάνατε ό,τι περνούσε από το χέρι σας για να στηρίξετε στρατιωτικά την Ουκρανία;», ρωτήθηκε ο κ. Σολτς, για να απαντήσει: «Κάνουμε ακριβώς αυτό» και, απαντώντας στην κριτική, η οποία προέρχεται ακόμη και από τους κυβερνητικούς εταίρους (Πράσινους, FDP), να σημειώσει ότι η Ουκρανία βοηθάται με εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα, χωρίς μακρά εκπαίδευση. «Ο πιο γρήγορος τρόπος για να γίνει αυτό είναι με όπλα από πρώην σοβιετικά αποθέματα, με τα οποία οι Ουκρανοί είναι καλά εξοικειωμένοι», δήλωσε και αναφέρθηκε στη συμφωνία με εταίρους από την πρώην ανατολική Ευρώπη, προκειμένου να παραδώσουν στην Ουκρανία εξοπλισμό τον οποίο κατόπιν θα τους αντικαταστήσει η Γερμανία.

Για τον Όλαφ Σολτς, βασικό ζητούμενο σε αυτή τη σύρραξη είναι το ΝΑΤΟ να μην εξελιχθεί σε εμπόλεμο μέρος: «θα κάνω τα πάντα για να αποτρέψω μια κλιμάκωση η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν πρέπει να υπάρξει πυρηνικός πόλεμος», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τις θέσεις του κόμματός του (SPD) έναντι της Ρωσίας, ο καγκελάριος δεν βλέπει τον λόγο να αναθεωρηθούν με αυτοκριτική διάθεση. «Από την εποχή του Αντενάουερ υπάρχει αυτή η διαστρεβλωτική και συκοφαντική παρουσίαση της ευρωπαϊκής και ρωσικής πολιτικής του SPD, κάτι που με ενοχλεί. Υποστηρίζω οποιαδήποτε συζήτηση για τις μελλοντικές θέσεις. Αλλά αρνούμαι να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση με βάση ένα ψέμα», πρόσθεσε και διαβεβαίωσε ότι το SPD είναι ένα κόμμα σταθερά προσδεδεμένο στη διατλαντική συμμαχία και στη Δύση. Ανέφερε μάλιστα ότι ήταν οι πολιτικές των δύο καγκελαρίων του SPD, Βίλι Μπράντ και Χέλμουτ Σμιτ, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να εξαφανιστεί το Σιδηρούν Παραπέτασμα και να αποκτήσουν δημοκρατία πολλές χώρες της ανατολικής Ευρώπης ώστε να είμαστε σήμερα ενωμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Ήταν πάντα μια πολιτική η οποία βασιζόταν σε ισχυρές γερμανικές ένοπλες δυνάμεις και στην συνοχή με τη Δύση. Αυτή είναι και η παράδοση που υποστηρίζω», τόνισε ο κ. Σολτς για την «Οστπολιτίκ» του κόμματός του.

Αναφερόμενος ωστόσο στη Ρωσία, ο Όλαφ Σολτς εξέφρασε την πεποίθηση ότι «εδώ και καιρό περπατά στον δρόμο για την απολυταρχία».

NATO must avoid a direct military confrontation with Russia that could lead to a third world war, German Chancellor Olaf Scholz said in an interview with Der Spiegel, when asked about Germany's failure to deliver heavy weapons to Ukraine https://t.co/3nZmFv8ncz