Σομαλία: Έκρηξη και ανταλλαγή πυρών κοντά σε κέντρο κράτησης της υπηρεσίας πληροφοριών στο Μογκαντίσου - Real.gr

Για επίθεση των ανταρτών Σεμπάμπ μιλά η αστυνομία.

Μια πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο Μογκαντίσου και ακολούθησε ανταλλαγή πυρών κοντά σε ένα κέντρο κράτησης της υπηρεσίας πληροφοριών της Σομαλίας, όπου συχνά ανακρίνονται κρατούμενοι ισλαμιστές μαχητές Σεμπάμπ, ανέφεραν ένας αστυνομικός και πολλοί μάρτυρες.

Στη Σομαλία, μια φτωχή και ασταθής χώρα στο Κέρας της Αφρικής, έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα οι επιθέσεις των Σεμπάμπ, ανταρτών που συνδέονται με την Αλ Κάιντα. Οι Σεμπάμπ έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους δεκάδες πόλεις και χωριά αφότου ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις τους, στις αρχές του έτους, ανατρέποντας σχεδόν όλες τις στρατιωτικές επιτυχίες που είχε σημειώσει η κυβέρνηση το 2022-23.

Breaking 🚨: A huge explosion followed by heavy gunfire at Godka Jilicow detention facility, a heavily fortified prison near the presidential palace run by Somalia’s National Intelligence and Security Agency (@HSNQ_NISA) in Mogadishu, Somali capital. #Somalia pic.twitter.com/1IX30Tj7L1 — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) October 4, 2025

«Σημειώθηκε μια ισχυρή έκρηξη στο (κέντρο κράτησης) Γκόντκα Τζιλάκοου και ακούστηκαν πυροβολισμοί αμέσως μετά» είπε ο Μοχάμαντ Χασάν, ένας αστυνομικός που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Το κέντρο κράτησης βρίσκεται πολύ κοντά στο κτίριο της προεδρίας.

«Δεν έχω λεπτομέρειες για το συμβάν, αλλά οι πληροφορίες που λάβαμε κάνουν λόγο για επίθεση των Σεμπάμπ», συνέχισε ο αστυνομικός.

BREAKING A huge explosion was heard in #Mogadishu’s Boondheere district

Initial reports says the blast occurred near Godka Jilicow a jail run by #Somalia’s spy agency @HSNQ_NISA The attack comes as the #Somali government has reopened several major roads today pic.twitter.com/3vThqNskMQ — Dalsan TV (@DalsanTv) October 4, 2025

Πολλοί μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έγινε μια «τεράστια έκρηξη» και καπνός υψώνεται πάνω από το κέντρο κράτησης. «Ακούσαμε μια τεράστια έκρηξη. Ανέβηκα στην ταράτσα του κτιρίου όπου βρισκόμουν. Είδα πυκνό καπνό και πυρά από το Γκόντκα Τζιλάκοου», είπε ο Τζαμάλ Νούρε, ένας από αυτούς τους μάρτυρες. «Ενισχύσεις των δυνάμεων ασφαλείας σπεύδουν στο σημείο», πρόσθεσε.