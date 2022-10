Σομαλία: Αυτοκίνητο εξερράγη στην είσοδο ξενοδοχείου - Τρεις νεκροί

«Μέχρι τώρα υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κισμάγιο», δήλωσε στο Reuters ο Φαράχ Μοχάμεντ αξιωματικός των τοπικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι ένα αυτοκίνητο που ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά είχε εισβάλλει στην είσοδο ενός ξενοδοχείου που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Κισμάγιο, ενώ ακολούθησαν πυροβολισμοί, όπως δήλωσαν στο Reuters ένας αστυνομικός και ένας κάτοικος της περιοχής.

BREAKING: #BNNSomalia Reports

At least three people were killed in a car bomb and shooting attack on a hotel in Somalia's Kismayo city on Sunday, according to police.

After a car full of explosives crashed into the gate of the Tawakal Hotel in the port city, shots were fired. pic.twitter.com/qyQd2PGky9