Σομαλία: Διπλή επίθεση αυτοκτονίας από ισλαμιστική οργάνωση - Εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

Πολλοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ισλαμιστική οργάνωση Σεμπάμπ ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις.

Οι δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στον πολυσύχναστο δρόμο Κ5, είπε ο Σαντίκ Ντουντίς, εκπρόσωπος της σομαλικής αστυνομίας.

Ένας κάτοικος της περιοχής, ο Άχμεντ Νουρ, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η πρώτη έκρηξη προκάλεσε ζημιές στον τοίχο του υπουργείου. Η δεύτερη σημειώθηκε τη στιγμή που έφτανε στο σημείο ένα ασθενοφόρο και είχε συγκεντρωθεί κόσμος για να βοηθήσει τα θύματα.

????_||~ ?? UPDATE- NEWS Authorities confirm at least 100 dead & more than 300 injured after the explosion of 2 car bombs in the MoE #Education in #Somalia | #Mogadishupic.twitter.com/WEKcj9MJJuhttps://t.co/T5msCMrb1n