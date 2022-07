Σομαλία: Πέντε νεκροί και 14 τραυματίες από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου κοντά σε ξενοδοχείο

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν άλλοι 14 άνθρωποι ενώ καταστράφηκε το ξενοδοχείο και τα γειτονικά κτίρια στην πόλη Τζοουχάρ, που απέχει περίπου 90 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Μογκαντίσου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες έπεσαν με το αυτοκίνητο, που ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά, στον εξωτερικό τοίχο του ξενοδοχείου Nur-doob, το οποίο επιλέγουν συχνά για τη διαμονή τους πολλοί πολιτικοί. «Σκότωσαν πέντε πολίτες, μεταξύ των οποίων γυναίκες που εργάζονταν στο ξενοδοχείο και φύλακες ασφαλείας», είπε ένας αστυνομικός, ο Μοχάμεντ Άλι. «Άλλοι 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μάλιστα κάποιοι από αυτούς βρίσκονταν μέσα σε κτίρια τα οποία δεν είναι καν κοντά στο ξενοδοχείο», πρόσθεσε.

