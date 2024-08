Σομαλία: Τουλάχιστον 32 οι νεκροί από την επίθεση στο Μογκαντίσου

Η αστυνομία καθώς και αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι καμικάζι πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε επάνω του χθες βράδυ στην παραλία Λίντο, που είναι δημοφιλής τόπος συνάντησης επιχειρηματιών και δημοσίων υπαλλήλων. Η συνοικία αυτή, που διαθέτει ξενοδοχεία και εστιατόρια, έχει αποτελέσει στόχο επιθέσεων και στο παρελθόν.

Οι δράστες στη συνέχεια άνοιξαν πυρ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Οι τρομοκράτες χωρίς οίκτο σκότωσαν πολίτες αδιακρίτως», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αστυνομικός Μοχάμεντ Ομάρ, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας σκότωσαν πέντε μέλη της ριζοσπαστικής ισλαμιστικής οργάνωσης Σεμπάμπ, που ορκίζεται πίστη στην αλ Κάιντα.

Η τζιχαντιστική οργάνωση Σεμπάμπ έχει διαπράξει επανειλημμένα βομβιστικές και άλλες επιθέσεις στο Μογκαντίσου και σε άλλες περιοχές της εμπόλεμης χώρας.

Concerned people gather at the gate of Digfer Hospital (Erdogan Hospital) in Mogadishu, where a person reads the names of the injured over a loudspeaker.

Local sources say that close to 50 people might have been killed in the Liido Beach bombings on Friday night.

Al-Shabaab… pic.twitter.com/kjU99sdiRE