Σομαλία: Τουλάχιστον 8 νεκροί από την επίθεση τζιχαντιστών σε ξενοδοχείο στη Μογκαντίσου - Βίντεο

«Η επιχείρηση "σκούπα" στο ξενοδοχείο Villa Rose ολοκληρώθηκε», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Σαντίκ Ντουντίσε.

BREAKING: #BNNSomalia Reports

Footage showing extensive damage to the hotel has just emerged from the Villa Rose complex, the site of the ongoing Al-Shahab terrorist attack.

At least five civilians have now been confirmed dead in #Somalia. pic.twitter.com/XbBPID2z8U