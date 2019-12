Σομαλία: Τουρκικό μεταγωγικό μετέφερε τραυματίες της έκρηξης στο Μογκαντίσου - Παρέδωσε ιατρικό υλικό

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Ο υπουργός Πληροφόρησης (Τύπου) της Σομαλίας Μοχάμεντ Άμπντι Χαγίρ Μαρέγε δήλωσε πως 10 βαριά τραυματισμένοι Σομαλοί θα μεταφερθούν στην Τουρκία. Πρόσθεσε δε, πως η Άγκυρα έχει αποστείλει 24 γιατρούς για να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες που δεν θα καταστεί δυνατόν να διακομισθούν αλλού.

Η Τουρκία έχει σπεύσει αρωγός στη Σομαλία από την έκρηξη του λιμού το 2011, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να αποκτήσει στρατηγική επιρροή στο Κέρας της Αφρικής, ανταγωνιζόμενη τις χώρες του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Η.Α.Εμιράτα.

Turkish military cargo airplane has landed at Mogadishu Airport in order to transfer injured Somali people to Turkey for medical treatment. It also brought medical staff to support medical services at Recep Tayyip Erdogan Hospital and emergency medical supplies. pic.twitter.com/nkKra5VVBh