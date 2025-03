«Σώπασε ανθρωπάκο»: Επίθεση Μασκ και Ρούμπιο στον Πολωνό ΥΠΕΞ για τo Starlink - Real.gr

Στο στόχαστρο του Ίλον Μασκ και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, βρέθηκε ο Πολωνός ΥΠΕΞ, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, εν μέσω διαμάχης για τη χρήση του Starlink από την Ουκρανία.

Ο Aμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησε τον υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι ότι «επινοεί πράγματα» και ότι είναι αγνώμων, επιπλήττοντάς τον δριμύτατα επειδή ο Σικόρσκι είπε ότι η Ουκρανία μπορεί να χρειαστεί μια εναλλακτική επιλογή έναντι της δορυφορικής υπηρεσίας Starlink.

Η Πολωνία πληρώνει για να χρησιμοποιεί το Κίεβο τις υπηρεσίες του Starlink του Ίλον Μασκ, το οποίο εξασφαλίζει κρίσιμης σημασίας συνδεσιμότητα στην Ουκρανία και τις ένοπλες δυνάμεις της.

Ο Μασκ, ο οποίος έχει ισχυρή θέση στην κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, που του ανήκει, ότι «ολόκληρη η γραμμή του μετώπου (της Ουκρανίας) θα κατέρρεε, αν το έκλεινα (το Starlink)».

Πρόσθεσε πως έχει «αηδιάσει από … χρόνια σφαγών σ’ ένα αδιέξοδο στο οποίο η Ουκρανία αναπόφευκτα θα χάσει».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ήδη ανακαλέσει μέρος της πρόσβασης της Ουκρανίας σε δορυφορικές φωτογρφίες και έχει σταματήσει να γνωστοποιεί στη χώρα στρατιωτικές πληροφορίες, αυξάνοντας την πίεση επί του Κιέβου καθώς ο Τραμπ επιδιώκει να δώσει ένα σύντομο τέλος στον πόλεμο, ο οποίος βρίσκεται τώρα στον τέταρτο χρόνο μετά τη ρωσική εισβολή το Φεβρουάριο 2022.

Αμερικανοί διαπραγματευτές πιέζουν το Κίεβο για να δώσει στις ΗΠΑ πρόσβαση σε κρίσιμης σημασίας μεταλλεύματα και έχουν αναφέρει το ενδεχόμενο να κοπεί η πρόσβαση της χώρας στην υπηρεσία, είχαν πει στο Ρόιτερς το Φεβρουάριο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

«Το Starlinks για την Ουκρανία πληρώνεται από το πολωνικό υπουργείο Ψηφιοποίησης με κόστος περίου 50 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο», έγραψε αργότερα σήμερα ο Σικόρσκι στο X.

«Πέραν της ηθικής διάστασης του να απειλείται το θύμα της επίθεσης, αν η SpaceX αποδειχθεί ένας αναξιόπιστος πάροχος, θα αναγκασθούμε να αναζητήσουμε άλλους προμηθευτές».

Starlinks for Ukraine are paid for by the Polish Digitization Ministry at the cost of about $50 million per year. The ethics of threatening the victim of aggression apart, if SpaceX proves to be an unreliable provider we will be forced to look for other suppliers. https://t.co/WaJWCklgPE

Ο Ρούμπιο επιτέθηκε στον Σικόρσκι υποστηρίζοντας σε ανάρτησή του στο X ότι «επινοεί πράγματα» και ότι «κανένας δεν διατύπωσε καμιά απειλή να αποκλείσει την Ουκρανία από το Starlink».

«Και πείτε ευχαριστώ διότι χωρίς το Starlink η Ουκρανία θα είχε χάσει από καιρό αυτό τον πόλεμο και οι Ρώσοι θα ήταν αυτή τη στιγμή στα σύνορα με την Πολωνία», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Στη συνέχεια ο Μασκ έκανε ανάρτηση στο X λέγοντας ότι τα σχόλια του Ρούμπιο είναι «απολύτως σωστά».

Σε χωριστή απάντησή του στην ανάρτηση του Σικόρσκι, ο Μασκ έγραψε, «Σώπασε, ανθρωπάκο. Πληρώνεις ένα απειροελάχιστο κλάσμα του κόστους. Και δεν υπάρχει υποκατάστατο για το Starlink».

Σε νεώτερη σημερινή ανάρτησή του στο Χ, ο Μασκ έγραψε πως, όσο κι αν διαφωνεί με την πολιτική της Ουκρανίας, δεν θα κλείσει ποτέ το Starlink.

«Δεν θα κάνουμε ποτέ τέτοιο πράγμα ούτε θα το χρησιμοποιήσουμε ως διαπραγματευτικό όπλο», δήλωσε ο Μασκ.

Εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε στο Ρόιτερς μέσω μηνύματος κειμένου ότι η παροχή υπηρεσιών από το Starlink δεν είναι πράξη φιλανθρωπίας των ΗΠΑ και ότι η Πολωνία πληρώνει συνδρομή.

Just making things up.

No one has made any threats about cutting Ukraine off from Starlink

And say thank you because

without Starlink Ukraine would have lost this war long ago and Russians would be on the border with Poland right now https://t.co/ImeiHFgaaw

— Marco Rubio (@marcorubio) March 9, 2025