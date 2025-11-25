Σουδάν: Αμερικανός απεσταλμένος ζητεί από τις αντιμαχόμενες πλευρές να αποδεχθούν την πρόταση εκεχειρίας - Real.gr

Ο Αμερικανός απεσταλμένος για την Αφρική Μασάντ Μπούλος δήλωσε σήμερα ότι καμία από τις αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν δεν έχει αποδεχθεί την πιο πρόσφατη πρόταση εκεχειρίας που παρουσίασε η Ουάσινγκτον εξ ονόματος των χωρών που μεσολαβούν στην κρίση και τις κάλεσε να το πράξουν.

«Καλούμε τις δύο πλευρές να αποδεχθούν την ανθρωπιστική εκεχειρία όπως παρουσιάστηκε χωρίς προϋποθέσεις», δήλωσε ο Μπούλος από το Αμπού Ντάμπι, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αφού οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) ανακοίνωσαν μονομερή εκεχειρία τριών μηνών.

«Θα θέλαμε να αποδεχθούν το συγκεκριμένο σχέδιο που τους παρουσιάστηκε», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Ανουάρ Γκάργκας, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, δήλωσε ότι το Αμπού Ντάμπι χαιρετίζει τις αμερικανικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Σουδάν και καταδίκασε τις «ωμότητες» που έχουν διαπράξει τόσο ο σουδανικός στρατός όσο και οι ΔΤΥ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα εργαστεί για τον τερματισμό του πολέμου στο Σουδάν, που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023, αφού ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν του ζήτησε να μεσολαβήσει.

Στο μεταξύ χθες, Δευτέρα, οι ΔΤΥ ανακοίνωσαν πως κηρύσσουν τρίμηνη μονομερή κατάπαυση του πυρός.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του στρατού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν χαρακτήρισε την Κυριακή τη νέα διεθνή πρόταση για εκεχειρία, οι λεπτομέρειες της οποίας δεν έχουν ανακοινωθεί, «απαράδεκτη» και κάλεσε τους Σουδανούς που θέλουν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους «να πάνε αμέσως στις γραμμές του μετώπου».

Επί περισσότερα από δυο χρόνια, το Σουδάν έχει μετατραπεί σε θέατρο ανελέητης σύγκρουσης για την εξουσία ανάμεσα στον τακτικό στρατό υπό τον στρατηγό αλ Μπουρχάν, τον de facto ηγέτη της χώρας, και τους παραστρατιωτικούς υπό το άλλοτε δεξί του χέρι, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό.

Η ένοπλη σύρραξη, η οποία έχει σημαδευτεί από κατηγορίες για αναρίθμητες φρικαλεότητες σε βάρος του άμαχου πληθυσμού κι από τις δυο πλευρές και την οποία έχουν προσπαθήσει μάταια να τερματίσουν διάφοροι μεσολαβητές, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό εκατομμυρίων άλλων βυθίζοντας το αφρικανικό κράτος στη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση» παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Μέλη του σχήματος Quad («τετραμερής) – μαζί με τις ΗΠΑ, τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο– τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορούνται ότι εξοπλίζουν τις ΔΤΥ, κάτι που αρνούνται κατηγορηματικά παρά τις αποδείξεις που έχουν φέρει στο φως ανεξάρτητες έρευνες και διεθνείς εκθέσεις.

