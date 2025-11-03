Quantcast
Σουδάν: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν πόλεις και χωριά λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων - Real.gr
13:30, 03/11/2025
Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό σχεδόν 12 εκατομμυρίων ανθρώπων καθώς και τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Περισσότεροι από 36.000 άμαχοι στο Σουδάν εγκατέλειψαν πόλεις και χωριά μπροστά στην κλιμάκωση των συγκρούσεων σε μια μεγάλη περιοχή στο ανατολικό τμήμα του Νταρφούρ, τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την κατάληψη της πόλης Ελ-Φάσερ από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις, δήλωσε υπηρεσία του ΟΗΕ.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε αργά χθες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ/ΙΟΜ) δήλωσε ότι 36.825 άνθρωποι εγκατέλειψαν πέντε κοινότητες στο Βόρειο Κορντοφάν, μια πολιτεία που απέχει μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από το ανατολικό τμήμα του Νταρφούρ, μια περιοχή όπου οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ/RSF) κατέλαβαν το τελευταίο μεγάλο προπύργιο που ήλεγχε ο στρατός.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η περιοχή του Κορντοφάν έχει γίνει νέο πεδίο μαχών μεταξύ του στρατού και των ΔΤΥ, που βρίσκονται σε πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023.

Κάτοικοι δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ολόκληρες πόλεις έχουν γίνει στρατιωτικοί στόχοι, καθώς ο στρατός και οι ΔΤΥ συγκρούονται για τον έλεγχο της Ελ-Ομπέιντ, πρωτεύουσας της πολιτείας του Βόρειου Κορντοφάν, που είναι σημαντικό κέντρο επιμελητείας και διοίκησης που συνδέει το Νταρφούρ με το Χαρτούμ και το οποίο διαθέτει επίσης αεροδρόμιο.

«Σήμερα, όλες οι δυνάμεις μας συγκεντρώθηκαν στο μέτωπο της Μπάρα», δήλωσε μέλος των ΔΤΥ σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε χθες βράδυ από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις, στοχοθετώντας μια κοινότητα βορείως της Ελ-Ομπέιντ. Οι ΔΤΥ ισχυρίστηκαν ότι κατέλαβαν την Μπάρα την περασμένη εβδομάδα.

Ο Σουλεϊμάν Μπαμπικέρ, κάτοικος της Ουμ Σμεϊμά, δυτικά της Ελ-Ομπέιντ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μετά την κατάληψη της Ελ-Φάσερ από τους παραστρατιωτικούς, «ο αριθμός των οχημάτων των ΔΤΥ έχει αυξηθεί».

«Σταματήσαμε να πηγαίνουμε στα χωράφια μας, καθώς φοβόμαστε για συγκρούσεις», πρόσθεσε.

Άλλος κάτοικος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του για λόγους ασφαλείας, έκανε επίσης λόγο για «σημαντική αύξηση των οχημάτων και του στρατιωτικού υλικού στα δυτικά και τα νότια της Ελ-Ομπέιντ» στη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων.

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό σχεδόν 12 εκατομμυρίων ανθρώπων καθώς και τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ – AFP

