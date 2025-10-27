Σουδάν: Εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ελ Φάσερ, προειδοποιεί ο ΟΗΕ - Real.gr

Εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι παραμένουν παγιδευμένοι εν μέσω κλιμακούμενων συγκρούσεων στην ελ Φάσερ, την πρωτεύουσα της πολιτείας του Βόρειου Νταρφούρ στο Σουδάν, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

«Με τους μαχητές να προωθούνται πιο βαθιά στην πόλη και τους δρόμους διαφυγής να έχουν αποκοπεί, εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι είναι παγιδευμένοι και τρομοκρατημένοι – βομβαρδίζονται, λιμοκτονούν και δεν έχουν πρόσβαση σε τροφή, υγειονομική περίθαλψη ή ασφάλεια», τόνισε ο επικεφαλής του OCHA Τομ Φλέτσερ.

Ο Φλέτσερ δήλωσε «βαθιά ανήσυχος από τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για θύματα μεταξύ των αμάχων και αναγκαστικούς εκτοπισμούς», ενώ ζήτησε «να κηρυχθεί αμέσως εκεχειρία στην ελ Φάσερ, σε όλο το Νταρφούρ και όλο το Σουδάν».

«Θα πρέπει να επιτραπεί στους αμάχους ασφαλής διέλευση και πρόσβαση σε βοήθεια. Πρέπει να επιτραπεί σε όσους φεύγουν προς πιο ασφαλείς περιοχές να το πράξουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Όσοι παραμένουν (…) πρέπει να προστατευθούν. Οι επιθέσεις εναντίον αμάχων, νοσοκομείων και ανθρωπιστικών επιχειρήσεων πρέπει να σταματήσουν αμέσως», τόνισε ο ίδιος.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, περίπου 300.000 άνθρωποι ζουν σε άθλιες συνθήκες στην ελ Φάσερ, η οποία είναι αποκομμένη από το υπόλοιπο Σουδάν εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Οι Σουδανοί παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) ανακοίνωσαν χθες Κυριακή ότι την έθεσαν υπό τον έλεγχό τους, αφού κατέλαβαν το γενικό επιτελείο του στρατού στην τελευταία μεγάλη πόλη του Νταρφούρ που δεν είχαν καταλάβει ακόμη.

Ο στρατός του Σουδάν δεν έχει σχολιάσει την ανακοίνωση αυτή, όμως η Επιτροπή Λαϊκής Αντίστασης, μια οργάνωση πολιτών που τον στηρίζει, διέψευσε ότι η κατάληψη του γενικού επιτελείου σημαίνει και την πτώση της ελ Φάσερ. Εξάλλου μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι μάχες συνεχίζονται στην πόλη.

Τους τελευταίους μήνες η ελ Φάσερ έχει μετατραπεί σε βασικό μέτωπο της πολύνεκρης σύγκρουσης μεταξύ του στρατού, με επικεφαλής τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και των παραστρατιωτικών του πρώην συμμάχου του, στρατηγού Μοχάμεντ Νταγκλό.

Από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος στο Σουδάν, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί.

Ο ΟΗΕ θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Σουδάν έχει προκαλέσει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση» στον κόσμο, με περισσότερους από 12 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί και περισσότερα από 26 εκατομμύρια– περίπου ο μισός πληθυσμός της χώρας– να είναι αντιμέτωποι με οξεία πείνα. Οι περιοχές Νταρφούρ και Κορντοφάν, που ελέγχονται από τις ΔΤΥ, επηρεάζονται ιδιαίτερα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 260.000 άμαχοι, εκ των οποίων οι μισοί είναι παιδιά, δεν έχουν τρόφιμα, νερό και περίθαλψη στην ελ Φάσερ. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο διέφυγαν από την πόλη αφού ξέσπασε ο πόλεμος.