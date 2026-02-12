Σουδάν: Μεγάλη φωτιά σε καταυλισμό εκτοπισμένων - Ένα παιδί νεκρό και πάνω από 10 τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Πελώρια πυρκαγιά σάρωσε καταυλισμό εκτοπισμένων στο δυτικό Σουδάν στοιχίζοντας τη ζωή σε παιδί, τραυματίζοντας πολλούς ακόμη ανθρώπους κι αφήνοντας χωρίς στέγη εκατοντάδες άλλους ξεριζωμένους εξαιτίας του πολέμου, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Τα τελευταία σχεδόν τρία χρόνια, από τον Απρίλιο του 2023, στην τρίτη σε έκταση χώρα της Αφρικής μαίνεται ανελέητη ένοπλη σύρραξη ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Η «καταστροφική» πυρκαγιά εκδηλώθηκε τη Δευτέρα στον καταυλισμό αλ Όμντα, κοντά στην πόλη Ταουίλα, στην πολιτεία Βόρειο Νταρφούρ, σύμφωνα με τον Αμπού Μπακρ Χαρούν, αντιπρόεδρο επιτροπής που διαχειρίζεται τον καταυλισμό.

Διευκρίνισε ότι παιδί τριών ετών έχασε τη ζωή του, άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, περίπου 500 ευκαιριακά καταλύματα καταστράφηκαν και χάθηκαν πολλά εκτρεφόμενα ζώα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, ανέφερε προχθές Τρίτη ότι η πυρκαγιά ανάγκασε 514 οικογένειες να καταφύγουν στην Ταουίλα, όπου ζουν ήδη εκατοντάδες χιλιάδες εσωτερικά εκτοπισμένοι.

🇸🇩 Sudan: Inferno in Tawila: Child Killed as Hundreds of Shelters Burn A large-scale fire has devastated the Tawila displacement camp in Darfur, destroying hundreds of shelters housing newly displaced families. The blaze caused extensive property damage and claimed the life of… pic.twitter.com/HnqUmcVQHm — Militant Tracker (@MilitantTracker) February 11, 2026

Ο Όμαρ Αμπντάλα Άχμεντ, κάτοικος του καταυλισμού, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ο κόσμος έχει «ανάγκη υποδήματα και κουβέρτες επειγόντως». «Έχασα ό,τι χρήματα είχα στην πυρκαγιά. Τα χάσαμε όλα. Δεν έμεινε τίποτα που μπορούσαμε να πάρουμε από τις σκηνές μας. Καταστράφηκαν εντελώς από τις φλόγες», εξήγησε.

Φωτογραφικό υλικό του AFP εικονίζει στάχτες κι αποκαΐδια εκεί όπου βρίσκονταν σκηνές εκτοπισμένων.

Άλλες σκηνές, που δεν καταστράφηκαν, ήταν γεμάτες κάπνα.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις διένειμαν πόσιμο νερό και τρόφιμα, ωστόσο ο κ. Χαρούν τόνισε πως δεν καλύφθηκε παρά μικρό μέρος των αναγκών, προσθέτοντας ότι μόνο δύο από τις κοινές κουζίνες στον καταυλισμό λειτουργούν ακόμη.

«Χρειαζόμαστε σκηνές», ενώ «δεν υπάρχουν κουβέρτες και κάνει πολύ κρύο τη νύχτα», συμπλήρωσε.

Στην Ταουίλα έχουν βρει καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι από την Ελ Φάσερ, την πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ, που καταλήφθηκε από το