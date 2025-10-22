Σουδάν: Νέα επίθεση, που αποδίδεται στους παραστρατιωτικούς, είχε στόχο το αεροδρόμιο του Χαρτούμ - Real.gr

Quantcast
Σουδάν: Νέα επίθεση, που αποδίδεται στους παραστρατιωτικούς, είχε στόχο το αεροδρόμιο του Χαρτούμ

16:45, 22/10/2025
Οι Σουδανοί παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) εξαπέλυσαν σήμερα νέα επίθεση με drones, τη δεύτερη μέσα σε δύο ημέρες, με στόχο το αεροδρόμιο του Χαρτούμ, την πρωτεύουσα του εμπόλεμου Σουδάν που από την άνοιξη βρίσκεται υπό τον έλεγχο του στρατού, δήλωσε στρατιωτική πηγή.

«Drones στοχοθέτησαν εκ νέου το αεροδρόμιο του Χαρτούμ τα ξημερώματα», επεσήμανε η πηγή αυτή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της. Απέδωσε εξάλλου την ευθύνη για τα πλήγματα αυτά, τα οποία αναχαιτίστηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα, «στην τρομοκρατική πολιτοφυλακή», αναφερόμενος στους ΔΤΥ.

Το αεροδρόμιο, η ευρύτερη περιοχή του οποίου έγινε χθες Τρίτη στόχος επίθεσης με drones, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αναμένεται να επαναλειτουργήσει σήμερα για τις εσωτερικές πτήσεις για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου στο Σουδάν, τον Απρίλιο του 2023.

Χθες αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο AFP ότι άκουσαν τον ήχο drones που πετούσαν πάνω από το κέντρο και το νότιο τμήμα του Χαρτούμ, όπως και πολλές εκρήξεις στην περιοχή του αεροδρομίου από τις 04:00 ως τις 06:00 (4:00 τοπική ώρα, 7:00 ώρα Ελλάδας).

Ωστόσο το αεροδρόμιο έμοιαζε να μην έχει πληγεί από επίθεση κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε λίγες ώρες αργότερα ο επικεφαλής του στρατού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν.

Οι ΔΤΥ, που δεν ανέλαβαν την ευθύνη για τα πλήγματα αυτά, έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι τους τελευταίους μήνες στοχοθετούν στρατιωτικές αλλά και πολιτικές υποδομές στο Χαρτούμ.

Από τον πόλεμο στο Σουδάν έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, έχουν εκτοπιστεί 12 εκατομμύρια και έχει προκληθεί «η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP 

