Σουδάν: Ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν στη χώρα το 2025 υπερδιπλασιάστηκε - Real.gr

Ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο που μαίνεται στο Σουδάν εδώ και σχεδόν τρία χρόνια υπερδιπλασιάστηκε το 2025, κατήγγειλε σήμερα ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ.

Το 2025 παρατηρήθηκε “ αύξηση κατά δυόμισι φορές του αριθμού των αμάχων που σκοτώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά”, χωρίς να προσμετρούνται όσοι έχουν εξαφανιστεί και τα πτώματα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δήλωσε ο Τουρκ απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συνεδριάζει στη Γενεύη.

Οι μάχες μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) εντάθηκαν πέρυσι, με αυξημένη χρήση drones μεγάλου βεληνεκούς και βομβαρδισμούς εναντίον “σχολείων, νοσοκομείων ή χώρων λατρείας” σε κατοικημένες περιοχές, κατήγγειλε ο ίδιος.

“Αυτός ο πόλεμος είναι βρόμικος, αιματηρός και παράλογος”, εκτίμησε ο Τουρκ επιρρίπτοντας την ευθύνη και στις δύο πλευρές οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν απορρίψει κάθε προσπάθεια να επιτευχθεί εκεχειρία αλλά και στους “ξένους προστάτες” που τροφοδοτούν “από απληστία” μιας “υψηλής τεχνολογίας σύγκρουση”.

Στις ωμότητες που διέπραξαν ο στρατός και οι παραστρατιωτικοί περιλαμβάνεται σεξουαλική βία, εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες και αυθαίρετες κρατήσεις, σημείωσε.

Σφαγή

Ο Ύπατος Αρμοστής αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη “σφαγή” που διαπράχθηκε στο Νταρφούρ από τις ΔΤΥ τον Απρίλιο του 2025 κατά την έφοδο τους στον καταυλισμό εκτοπισμένων Ζαμζάμ και στη συνέχεια τον Οκτώβριο του 2025 στην επίθεσή τους στην πόλη Ελ Φάσερ, τελευταίο προπύργιο του στρατού σε αυτή την τεράστια περιοχή στο δυτικό Σουδάν.

Και οι δύο πλευρές “εργαλειοποίησαν τα σώματα γυναικών και κοριτσιών του Σουδάν χρησιμοποιώντας τα ως όπλα για να τρομοκρατήσουν τις κοινότητες”, με περισσότερα από 500 καταγεγραμμένα θύματα βιασμού, σεξουαλικών βασανιστηρίων και σεξουαλικής σκλαβιάς, που σε κάποιες περιπτώσεις οδήγησαν και στον θάνατο, τόνισε ο Τουρκ.

Ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αναφέρθηκε και στην “ανησυχητική κλιμάκωση των πληγμάτων με drones και τους αποκλεισμούς” που επέβαλαν οι ΔΤΥ και ο στρατός στο Κορντοφάν, περιοχή γειτονική του Σουδάν, η οποία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των μαχών. Από την 1η Ιανουαρίου από τις επιθέσεις αυτές σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σχεδόν 600 άμαχοι, κατήγγειλε.

Τα drones, ιδίως εκείνα των ΔΤΥ, έπληξαν “ζωτικής σημασίας υποδομές, μεταξύ άλλων ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, φράγματα και αποθήκες καυσίμων”, επιδεινώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των αμάχων.

Ταυτόχρονα, “οι στοχευμένες επιθέσεις κατά του υγειονομικού προσωπικού, (…) των ανθρωπιστικών κομβόι και των προμηθειών τροφίμων —όλα προστατευόμενα βάσει του διεθνούς δικαίου— διακόπτουν τις τελευταίες γραμμές σωτηρίας και επιδεινώνουν μία από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο”, υπογράμμισε ο Τουρκ.

Λογική του κέρδους

Ο Τουρκ εξέφρασε επίσης και την ανησυχία του για τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν και οι δύο πλευρές εναντίον δημοσιογράφων, αντιφρονούντων και υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάνοντας λόγο για “την αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας με τη στρατολόγηση παιδιών και νέων”.

Στη συνέχεια κατήγγειλε “τη λογική του κέρδους όσων διεξάγουν τον πόλεμο” και “εκείνων που αποκομίζουν οφέλη από έναν πόλεμο δι’ αντιπροσώπων για τους πόρους”.

Όπως και σε προηγούμενες παρεμβάσεις του, κάλεσε “να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων σε ολόκληρη την επικράτεια του Σουδάν” και να τηρηθεί το εμπάργκο όπλων στο Νταρφούρ.

“Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ισχυρότερες διπλωματικές και πολιτικές πιέσεις ώστε να ωθηθούν τα μέρη σε μια ανθρωπιστική εκεχειρία που θα οδηγήσει σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός”, ακολουθούμενη από “ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και μετάβαση σε ένα συμπεριληπτικό πολιτικό καθεστώς πολιτικής διακυβέρνησης”, ανέφερε.

Παρά τις ταχείες εξελίξεις που είχε υποσχεθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η διεθνής διαμεσολάβηση υπό την τετραμερή ομάδα Quad (Ηνωμένες Πολιτείες, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) παραμένει στάσιμη, παραδέχθηκε την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός απεσταλμένος Μασούντ Μπούλος.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι παρέχουν στις ΔΤΥ άνδρες και όπλα, κάτι που διαψεύδουν κατηγορηματικά. Ο στρατός έχει χρησιμοποιήσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προμηθεύτηκε από το Ιράν, ενώ οι ΔΤΥ κατήγγειλαν επιθέσεις από “γειτονική χώρα”, φωτογραφίζοντας εμμέσως την Αίγυπτο, η οποία αρνήθηκε κάθε ανάμιξη.

Το Σουδάν είναι μεταξύ των πιο φτωχών χωρών του κόσμου, διαθέτει όμως υπέδαφος πλούσιο σε χρυσό και πετρέλαιο, εύφορες εκτάσεις που αρδεύονται από τον Νείλο και τους παραποτάμους του, καθώς και περισσότερα από 800 χιλιόμετρα ακτογραμμής στην Ερυθρά Θάλασσα.