Σουδάν: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε επίθεση εναντίον τεμένους στην ελ Φάσερ - Real.gr

Τουλάχιστον 13 άμαχοι σκοτώθηκαν στο Σουδάν σε επίθεση που αποδίδεται στους παραστρατιωτικούς εναντίον τεμένους στην ελ Φάσερ, την πολιορκημένη πόλη στο Νταρφούρ, δήλωσαν σήμερα αυτόπτες μάρτυρες.

Η ελ Φάσερ είναι η τελευταία μεγάλη πόλη του Νταρφούρ που παραμένει υπό τον έλεγχο του σουδανικού στρατού, σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις που είναι πιστές στον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) υπό τον Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, άλλοτε δεύτερο τη τάξει της στρατιωτικής χούντας.

“ Έπειτα από μια επίθεση με όλμους χθες Τετάρτη το απόγευμα εναντίον του τεμένους στη συνοικία Αμπού Σουκ έχουμε ανασύρει 13 πτώματα από τα συντρίμμια και τα έχουμε θάψει”, διευκρίνισε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Ένας επιζών της επίθεσης έκανε λόγο για 20 τραυματίες. “ Ήμασταν 70 οικογένειες προσφύγων στο τέμενος”, εξηγώντας ότι είχαν καταφύγει εκεί “αφού οι ΔΤΥ εισέβαλαν στα σπίτια μας”, πρόσθεσε.

Σε διάστημα 24 ωρών τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις που αποδίδονται στους παραστρατιωτικούς σε αυτή την πόλη, που βρίσκεται υπό πολιορκία εδώ και 18 μήνες.

Την Τρίτη η μαιευτική κλινική νοσοκομείου της ελ Φάσερ έγινε στόχος επίθεσης με drone, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 8 άνθρωποι και να τραυματιστούν επτά, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Χθες Τετάρτη νέα επίθεση εναντίον νοσοκομείου προκάλεσε τον θάνατο 12 ανθρώπων, ανάμεσά τους ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής, ενώ ακόμη 17 τραυματίστηκαν, όπως δήλωσαν συνάδελφοί τους.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου σε άλλη επίθεση εναντίον τεμένους στην ελ Φάσερ είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 75 άνθρωποι, σύμφωνα με τοπικούς διασώστες.

Καθημερινά πλήγματα

Από τον Αύγουστο οι ΔΤΥ έχουν εντείνει τα πλήγματά τους με το πυροβολικό αλλά και τις επιθέσεις με drones εναντίον της ελ Φάσερ προσπαθώντας να καταλάβουν την πόλη. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους πολλές περιοχές της, περιορίζοντας τα προπύργια του σουδανικού στρατού.

Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε το Humanitarian Research Lab (HRL) του πανεπιστημίου Γιέιλ, η ελ Φάσερ περιβάλλεται από σχεδόν 68 χιλιόμετρα αναχωμάτων, αφήνοντας ως μοναδική έξοδο έναν διάδρομο τριών ή τεσσάρων χιλιομέτρων.

Από την αρχή του πολέμου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν φύγει από την πόλη, παρά τους κινδύνους. Οι εκτοπισμένοι από την ελ Φάσερ αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 10% του συνόλου των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω του πολέμου στο Σουδάν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο πληθυσμός της πόλης, που άλλοτε ήταν η μεγαλύτερη της περιοχής, μειώθηκε κατά σχεδόν 62% περνώντας από το ένα εκατομμύριο σε περίπου 413.0000, με βάση τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Τα πλήγματα είναι καθημερινά, σύμφωνα με τους αμάχους, και πολλοί κάτοικοι αναζητούν καταφύγιο σε αυτοσχέδια κτίσματα που σκάβουν στις αυλές.

Έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο πολιορκίας, στην ελ Φάσερ υπάρχουν ελλείψεις στα πάντα. Ακόμη και η τροφή για τα ζώα, την οποία οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν ως έσχατη λύση για να τραφούν, είναι πλέον σπάνια και ακριβή.

Από τον πόλεμο στο Σουδάν έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ενώ εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί, με τον ΟΗΕ να κάνει λόγο για “ τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως”.