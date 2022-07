Σουδάν: Απαγόρευση της κυκλοφορίας σε δύο πόλεις μετά τις πολύνεκρες ταραχές στην πολιτεία του Γαλάζιου Νείλου

Οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν σε πολλές πόλεις από την Τετάρτη, με αφορμή τη δολοφονία ενός χωρικού. Οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν και έθεσαν υπό έλεγχο την κατάσταση, σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση του Γαλάζιου Νείλου.

Στην ανακοίνωσή τους οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για 39 τραυματίες και 16 κατεστραμμένα καταστήματα. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε στις πόλεις Νταμαζίν και Ροσέιρες. Κάτοικοι της περιοχής ωστόσο είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι οι ταραχές συνεχίζονταν και σήμερα σε πολλές περιοχές και ότι δεν είχαν αναπτυχθεί εκεί δυνάμεις ασφαλείας.

#Sudan authorities have declared an overnight #curfew in two towns in southeastern Blue Nile state, close to the border with #Ethiopia, after several days of tribal clashes that they say have left 31 people dead and 39 injured.https://t.co/VyRbvaogzq