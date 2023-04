Σουδάν: Απεγκλωβίστηκαν και άλλοι Έλληνες - Συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης

Όπως σημειώνεται, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, έχει ευχαριστήσει τον Ιταλό ομόλογό του Αντόνιο Ταγιάνι (Antonio Tajani), για τη βοήθεια που συνεχίζει να παρέχει η χώρα του στις προσπάθειες απεγκλωβισμού Ελλήνων και μελών των οικογενειών τους από το Σουδάν.

«Η διαδικασία και οι ενέργειες για τον απεγκλωβισμό συμπατριωτών μας και μελών των οικογενειών τους από τη συγκεκριμένη χώρα συνεχίζονται, πάντοτε σε στενό συντονισμό με τους εταίρους στην ΕΕ και τους συμμάχους μας», προσθέτει.

Νωρίτερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, ακόμη 10 Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από το Σουδάν και είναι καλά στην υγεία τους.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα προσγειώθηκε στο Τζιμπουτί και το γαλλικό αεροπλάνο το οποίο μετέφερε και τους δυο Έλληνες τραυματίες, όπως είχε γνωστοποιηθεί σε χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα, «διά πυρός και σιδήρου» εξελίσσονται οι εκκενώσεις των ξένων υπηκόων.

«Σε συνέχεια των συνεχιζόμενων επικοινωνιών και συντονισμού ενεργειών, του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, με ομολόγους του, και των σχετικών οδηγιών του προς την Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων και λοιπών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, για τον ασφαλή απεγκλωβισμό των Ελλήνων πολιτών από το Σουδάν, απεγκλωβίστηκαν επιπλέον 10 άτομα, αυτή τη φορά με τη βοήθεια της Ιταλίας. Οι εν λόγω, βρίσκονται ήδη στο Τζιμπουτί. Η ομάδα των 10 αποτελείται από Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Σημειώνουμε, ότι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα προσγειώθηκε στο Τζιμπουτί και το γαλλικό αεροπλάνο το οποίο μετέφερε και τους δυο Έλληνες τραυματίες, όπως είχε γνωστοποιηθεί σε χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Για τις εξελίξεις αυτές ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης», σημειώνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

