Σουδάν: Διαδήλωσαν με κεριά στα χέρια για τους δεκάδες νεκρούς της 3ης Ιουλίου

Σαράντα ημέρες μετά τη βίαιη διάλυση της συγκέντρωσης αυτής η Ένωση για την Ελευθερία και την Αλλαγή (ALC), αιχμή του δόρατος του κινήματος αμφισβήτησης, κάλεσε τους Σουδανούς να διαδηλώσουν στους δρόμους σε ένδειξη υποστήριξης προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Τουλάχιστον 136 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις 3 Ιουνίου από ένοπλους, σύμφωνα με επιτροπή γιατρών που πρόσκειται στο κίνημα αμφισβήτησης, αν και οι αρχές κάνουν λόγο για 71 νεκρούς.

Φωνάζοντας «αίμα για το αίμα, δεν θα δεχθούμε αποζημίωση» πλήθος διαδηλωτών βγήκε στους δρόμους στη συνοικία Μπαχάρι, στο βόρειο Χαρτούμ, προπύργιο των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων που οδήγησαν στην πτώση του Όμαρ αλ Μπασίρ στις 11 Απριλίου, έπειτα από τρεις δεκαετίες στην εξουσία.

Μόλις έπεσε η νύκτα εκατοντάδες διαδηλωτές κάθισαν σε κύκλο γύρω από αναμμένα κεριά, αφού άφησαν να πετάξουν στον ουρανό μπαλόνια. Άλλοι είχαν ανάψει τον φακό στα κινητά του τηλέφωνα, φωτίζοντας τη νύκτα στο Χαρτούμ.

