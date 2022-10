Σουδάν: Στρατιωτικό όχημα παρέσυρε και σκότωσε διαδηλωτή

#Khartoum :A whole year, the demonstrations against the military coup continue. #Sudan #SudanCoup #???????25?????? pic.twitter.com/eXKPwkX5V0

Στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές έκαναν πορεία προς το προεδρικό μέγαρο.

Ο διαδηλωτής που σκοτώθηκε στο Ομντουρμάν, βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, ήταν το 119ο θύμα των ταραχών που έχουν ξεσπάσει μετά το πραξικόπημα του περασμένου Οκτωβρίου.

#Sudan ????: the people of #Kassala out in the streets today to demand freedom and civilian rule.#???????25??????pic.twitter.com/vXvC2wsFp1