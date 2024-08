Σουδάν: Τουλάχιστον 30 νεκροί μετά την κατάρρευση φράγματος στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας - Αναφορές για 200 αγνοούμενους

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το οποίο επικαλείται έναν από τους διασώστες που έσπευσαν στην πληγείσα περιοχή βόρεια του Πορτ Σουδάν, κάνει λόγο για έως και 200 αγνοούμενους.

Torrential floods hit the area last night & cut off a road linking Tokar & Port Sudan. Some residents displaced to southern neighborhoods & schools

Ayin lens shared scenes of flooding in city of Tokar in the Red Sea State; flooded houses & displaced citizens.

«Η περιοχή είναι αγνώριστη. Οι γραμμές του ηλεκτρικού και οι σωλήνες ύδρευσης καταστράφηκαν», ανέφερε ο Όμαρ Έισα Χαρούν, ο επικεφαλής της εταιρείας υδάτων της Πολιτείας της Ερυθράς Θάλασσας, σε μήνυμα που απέστειλε μέσω του WhatsApp στους υπαλλήλους. Ο Χαρούν ανέφερε ότι είδε πτώματα χρυσωρύχων και αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στη δουλειά τους να έχουν παρασυρθεί από χείμαρρους λάσπης. Συνέκρινε μάλιστα την καταστροφή αυτήν με εκείνη που σημειώθηκε στην Ντέρνα της ανατολικής Λιβύης πέρυσι τον Σεπτέμβριο, όταν από τα νερά μιας καταιγίδας έσπασαν φράγματα και προκάλεσαν καταρρεύσεις κτιρίων, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να βρουν τον θάνατο.

Στον δρόμο προς το Αρμπάατ σήμερα ένας δημοσιογράφος του Reuters είδε ανθρώπους να θάβουν έναν άνδρα και να καλύπτουν τον τάφο του με ξύλα που είχαν παρασυρθεί από τα νερά, προσπαθώντας να τον προστατεύσουν από τις λάσπες.

Το φράγμα αυτό ήταν η κύρια πηγή νερού για το Πορτ Σουδάν, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα καθώς και το εν λειτουργία αεροδρόμιο. «Η πόλη κινδυνεύει να διψάσει τις επόμενες ημέρες», ανέφερε η Ένωση Σουδανών Περιβαλλοντολόγων.

At least 60 people have died and many are missing after the Arbaat Dam collapsed due to heavy rains in eastern Sudan, according to local media.

The dam's collapse, which is a freshwater source for nearby Port Sudan, destroyed homes, and forced people to flee to higher ground. pic.twitter.com/4WvD7lU7U1