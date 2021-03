Σουέζ: Ελπίζουν στην πλημμυρίδα για αποκόλληση του «Ever Given» - Τουλάχιστον 370 πλοία μπλοκαρισμένα, τα 16 ελληνικά

Αυτό αναφέρει ο πρόεδρος της Αρχής Διώρυγας του Σουέζ, Οσάμα Ραμπία. Όπως ο ίδιος τονίζει, 25 από αυτά τα πλοία είναι πετρελαιοφόρα. Μέχρι τώρα, παρά τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλουν οι αιγυπτιακές αρχές, με τη συμβολή 14 ρυμουλκών πλοίων και με εκσκαφή άμμου από το σημείο, δεν έχει επιτευχθεί η αποκόλληση του τεράστιου πλοίου, μήκους 400 μέτρων και πλάτους 59 μέτρων που έχει κόψει στα δύο τη θαλάσσια αρτηρία.

Να σημειωθεί ότι ο Αιγύπτιος Πρόεδρος 'Αμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι έδωσε εντολές, στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί με τους μέχρι τώρα μεθόδους η επίλυση του προβλήματος, να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες να εφαρμοστεί το τρίτο αναγκαίο αλλά πιο δύσκολο σενάριο της απομάκρυνσης φορτίου από το πλοίο προκειμένου να επιτευχθεί η αποκόλλησή του, γεγονός που θα απαιτήσει πολλές μέρες.

Ελπίδα η πλημμυρίδα

Η ελπίδα είναι ότι η πλημμυρίδα που αναμένεται το βράδυ μπορεί να διευκολύνει το δύσκολο εγχείρημα και θα δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που έχει προκαλέσει παγκόσμιες επιπτώσεις στην οικονομία, ανεβάζοντας και την τιμή του πετρελαίου.

Πλακιωτάκης: 16 ελληνικά πλοία έχουν εγκλωβιστεί

«Πάνω από 10% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Η Ελλάδα είναι έτοιμη και με μέσα και προσωπικό να προσφέρει τη βοήθειά της, ενώ δυστυχώς έχουμε 16 ελληνικά πλοία που περιμένουν να διέλθουν της διώρυγας. Πιστεύουμε σύντομα να καταστεί δυνατή η ασφαλή διέλευση από τη διώρυγα» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών προσέφερε από την πρώτη στιγμή βοήθεια στη φίλη χώρα Αίγυπτο και σε συνεργασία με την Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, όπως δήλωσε ο υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης αναφερόμενος στην προσπάθεια αποκόλλησης του προσαραγμένου πλοίου Ever Given στη Διώρυγα του Σουέζ.

Θέλαμε να τονίσουμε με αυτό τον τρόπο ότι είμαστε διαθέσιμοι και έτοιμοι να προσφέρουμε βοήθεια και σε επίπεδο ρυμούλκησης αλλά και βυθοκόρησης, σημείωσε ο κ. Πλακιωτάκης κάνοντας λόγο για «τεράστιο πρόβλημα».

Αναμένονται περισσότερα ρυμουλκά στο σημείο

Οι επίσημες αρχές της διώρυγας του Σουέζ υποστήριξαν το απόγευμα πως σημειώθηκε κάποια πρόοδος στην προσπάθεια αποκόλλησης του πλοίου, ωστόσο περισσότερα ρυμουλκά πλοία χρειάζονται να συνδράμουν στο σημείο.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως δύο επιπλέον ρυμουλκά κατέφθασαν στην Ερυθρά Θάλασσα της Αιγύπτου για να βοηθήσουν στην αποκόλληση του φορτηγού πλοίου «Ever Given», που με την προσάραξή του στο 151ο χιλιόμετρο της παλαιάς Διώρυγας του Σουέζ έχει μπλοκάρει τη διέλευση για έκτη συνεχή ημέρα.

Ελπίζουν στην πλημμυρίδα

Το τεράστιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων για 6 ημέρα παρεμποδίζει τον πλου στη Διώρυγα του Σουέζ, μια από τις βασικότερες στον κόσμο θαλάσσιες οδούς, ενώ η πλημμυρίδα που αναμένεται το βράδυ εκτιμάται ότι μπορεί να διευκολύνει το δύσκολο εγχείρημα. Η πλημμυρίδα που προβλέπεται για σήμερα το βράδυ θα μπορούσε να βοηθήσει τις τεχνικές υπηρεσίες του SCA και τους ειδικούς που έχουν οριστεί από την εταιρία διαχείρισης του πλοίου.

Οι βυθοκόροι που επιχειρούν να αποκολλήσουν το πλοίο έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να απομακρύνουν 27.000 κυβικά μέτρα άμμου γύρω από το πλοίο ώστε να επιτευχθεί βάθος 18 μέτρων, αναφέρει η Αρχή σε ανακοίνωσή της. Στο μεταξύ, εντολές για την αφαίρεση των εμπορευματοκιβωτίων, έδωσε ο αιγύπτιος πρόεδρος 'Αμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, όπως μεταδίδει το "Αλ Αραμπίγια" επικαλούμενο δηλώσεις του προέδρου της Αρχής Διώρυγας του Σουέζ Οσάμα Ραμπία.

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη με αιγυπτιακό τηλεοπτικό σταθμό χθες βράδυ, ο ναύαρχος Οσάμα Ράμπι, πρόεδρος της αιγυπτιακής αρχής της Διώρυγας του Σουέζ (SCA), δήλωσε ότι το σκάφος μετακινήθηκε "κατά 30 μοίρες προς τα δεξιά και τα αριστερά" για πρώτη φορά. "Αυτό είναι καλή ένδειξη", σύμφωνα με τον ίδιο, για την εξέλιξη των προσπαθειών αποκόλλησης του σκάφους.

Το σκάφος με βάρος άνω των 220.000 τόνων και μήκος 400 μέτρων έχει προσαράξει από την Τρίτη στο νότιο τμήμα της Διώρυγας, κοντά στην πόλη του Σουέζ, παρεμποδίζοντας την κίνηση στον κανάλι, που συγκεντρώνει πάνω από το 10% του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου.

Κατά συνέπεια, πάνω από 300 σκάφη έχουν συγκεντρωθεί στις δύο άκρες του καναλιού, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο, δήλωσε χθες ο Ράμπι. Για την ακρίβεια, 321 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στη Διώρυγα του Σουέζ, ελπίζοντας ότι θα επιτευχθεί η διάνοιξη από τις αμέσως επόμενες ημέρες.

